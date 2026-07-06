Brasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach Hause

Ein Paukenschlag in der Fußballwelt: Brasiliens Traum vom sechsten Weltmeistertitel muss um mindestens weitere vier Jahre verschoben werden. Im Achtelfinale der WM 2026 in den USA besiegte Norwegen den südamerikanischen Giganten überraschend mit 2:1 und warf ihn aus dem Turnier. Ein später Doppelpack von Erling Haaland bescherte den Skandinaviern einen historischen Sieg, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Das Spiel begann unglücklich für Brasilien. Zwar erzielte der Norweger Patrick Berg früh einen Treffer, doch dieser wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Danach bot sich der Mannschaft von Carlo Ancelotti die große Chance zur Führung. Nachdem Matheus Cunha im Strafraum zu Fall gebracht wurde, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Doch der Schuss von Bruno Guimarães wurde von Torhüter Ørjan Nyland pariert. Diese Szene war der Wendepunkt des Spiels.

Auch die Einwechslung von Endrick und Neymar half nicht

In der zweiten Halbzeit brachte Brasilien das junge Talent Endrick, um die Offensive zu verstärken. Nach einem genialen Pass von Vinícius Júnior kam der Stürmer von Real Madrid frei zum Abschluss, vergab jedoch kläglich. Laut Goal.com blieb der erhoffte Effekt durch Endrick aus, und seine Fehler wirkten sich negativ auf das Spiel der Mannschaft aus.

Norwegen hingegen verteidigte diszipliniert und setzte gefährliche Konter. In der 80. Minute verwertete Erling Haaland eine Flanke von Andreas Schjelderup von der linken Seite per Kopf. Dieses Tor gab den Norwegern enormen Auftrieb. Während Brasilien alles nach vorne warf, traf Haaland in der 90. Minute mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze zum Doppelpack und entschied die Partie.

In der Nachspielzeit gab es nach einem Foul an Casemiro erneut einen Elfmeter. Diesmal verwandelte Neymar sicher und verkürzte den Rückstand, doch die verbleibenden Sekunden reichten der Seleção nicht mehr aus. Brasiliens titellose Zeit, die seit 2002 andauert, verlängert sich damit auf mindestens 28 Jahre.

Diese Niederlage ist ein schwerer Schlag für die brasilianische Fußballwelt. Der Star-Kader unter der Leitung von Carlo Ancelotti war gegen die disziplinierte Spielweise Norwegens und die phänomenale Klasse von Erling Haaland machtlos. Norwegen zieht damit erstmals in seiner Geschichte ins WM-Viertelfinale ein und ist die große Überraschung des Turniers.