Wasserstoff-Verbrennungsmotor für Schwerlastkraftwagen in China getestet

Das chinesische Unternehmen FAW Jiefang hat einen bedeutenden Durchbruch im Bereich des Wasserstofftransports bekannt gegeben. Der neue Verbrennungsmotor des Unternehmens vom Typ CA6HV3 für Schwerlastkraftwagen hat die staatliche Umweltzertifizierung erfolgreich bestanden. Diese Technologie ist ein großer Schritt, um auf herkömmlichen Dieselkraftstoff zu verzichten und schädliche Emissionen drastisch zu reduzieren, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der Hersteller betont, dass dieses Aggregat zu den weltweit ersten Wasserstoffmotoren gehört, die dem Konzept der „doppelten Null-Emission“ entsprechen. Es stößt kein Kohlendioxid aus, und die Menge anderer Schadstoffe liegt nahezu bei Null. Laut ixbt.com liegt der Hauptvorteil der Neuentwicklung in einem extrem niedrigen Stickoxidgehalt (NOx).

Umweltstandards und technische Möglichkeiten

Stickoxid-Emissionen, das Hauptproblem bei Wasserstoffmotoren, machen bei diesem Modell nur 5 Prozent der nach dem aktuellen chinesischen China VI-Standard zulässigen Höchstmenge aus. Die Ingenieure von FAW Jiefang gaben an, auch für die strengeren China VII-Anforderungen der Zukunft gerüstet zu sein – der Motor erreicht lediglich 14 Prozent der Grenzwerte dieses Standards.

Neben dem Zertifizierungsprozess wurde der Motor auch Langzeittests unterzogen. Ein 49-Tonnen-Lkw vom Typ FAW J6V, der mit diesem Aggregat ausgestattet war, legte unter realen Straßenbedingungen über 100.000 Kilometer zurück. Diese Tests bewiesen nicht nur die Umweltfreundlichkeit des neuen Antriebsstrangs, sondern auch seine Zuverlässigkeit unter schwerer Last.

Wirtschaftliche Effizienz und Zukunftsaussichten

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Motors ist, dass er keine grundlegende Änderung der Lkw-Konstruktion erfordert. In Größe und Struktur ist er mit bestehenden Dieselaggregaten kompatibel. Dies ermöglicht den Einbau des Wasserstoffmotors, ohne Kühlsysteme oder andere Komponenten neu konstruieren zu müssen. Ein solcher Ansatz senkt die Kosten für die Umstellung auf Wasserstofftransport erheblich.

Derzeit entwickeln sich Wasserstofftechnologien in zwei Richtungen: Brennstoffzellen (für Elektromotoren) und Wasserstoff-Verbrennungsmotoren. Letztere Variante eignet sich hervorragend für Schwerlastkraftwagen, Bergbaumaschinen, Züge und Schiffe, da in diesen Bereichen hohe Leistung, große Reichweite und die Nutzung bestehender Produktionsbasen von entscheidender Bedeutung sind.

Die chinesische Regierung hat diese Technologie in ihr Programm zur Entwicklung der Wasserstoffenergie aufgenommen. FAW plant, die Entwicklung in naher Zukunft in die Serienproduktion für den kommerziellen Transport zu überführen. Dies wird zur Bildung eines umweltfreundlichen Güterverkehrssystems in der Region und auf dem Weltmarkt beitragen.