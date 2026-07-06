Neue Details zum HMD Skyline 2 Smartphone: Snapdragon 7s Gen 4 und leistungsstarke Kamera

HMD Global arbeitet weiter an seiner neuen Smartphone-Generation. Aktuellen Informationen zufolge wurde das mit Spannung erwartete Modell HMD Skyline 2 nicht eingestellt und wird für eine Markteinführung mit deutlichen technischen Verbesserungen vorbereitet. Das Gerät soll im Mittelklassesegment für starken Wettbewerb sorgen und dabei die einzigartige Identität der Marke bewahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Berichten des Insiders smashx_60 wird zwar das komplexere Projekt Skyline GT nicht weiterverfolgt, die Arbeit am Basismodell HMD Skyline 2 läuft jedoch auf Hochtouren. Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass das Smartphone das legendäre Design des Nokia Lumia 1020 erben würde, insbesondere das massive kreisförmige Kameramodul auf der Rückseite. Neue Informationen widerlegen diese Annahmen jedoch: Das Gerät wird das Designkonzept des Skyline der ersten Generation beibehalten.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die Hardware des Smartphones wird deutlich aktualisiert. Anstelle des ursprünglich erwarteten Snapdragon 7s Gen 3 Prozessors wird das HMD Skyline 2 voraussichtlich mit dem moderneren Snapdragon 7s Gen 4 Chip ausgestattet sein. Dies dient nicht nur der allgemeinen Geschwindigkeit, sondern auch der Energieeffizienz. Laut ixbt.com verfügt das Gerät über ein 6,55-Zoll OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1200 nits.

Auch bei den Kamerafunktionen hat HMD ernsthafte Fortschritte gemacht. Die Hauptkamera des Smartphones besteht aus drei Modulen: einem 108 MP Hauptsensor und zwei 50 MP Hilfssensoren. Für Selfie-Liebhaber ist eine 50-Megapixel-Frontkamera vorgesehen. Diese Kombination ermöglicht hochwertige Fotos selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Akkulaufzeit des Geräts wird durch einen 5000 mAh Akku gewährleistet. Nutzer können 40 W kabelgebundenes Schnellladen sowie die kabellose Qi2-Ladetechnologie mit 15 W nutzen. Zudem ist das Gehäuse gemäß IP54-Standard gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Reparierbarkeit und Zusatzfunktionen

Einer der einzigartigen Aspekte des HMD Skyline 2 ist das "Gen 2 repairability"-Konzept. Das Unternehmen bietet ein Design, das es Nutzern ermöglicht, den Bildschirm oder den Akku mit Spezialwerkzeug zu Hause selbst auszutauschen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit und Verlängerung der Lebensdauer des Geräts.

Das Smartphone wird zudem mit Stereolautsprechern ausgestattet sein, was einen hochwertigen Klang bei der Wiedergabe von Multimedia-Inhalten garantiert. HMD Global legt in letzter Zeit besonderen Wert auf die Integration von AI-Assistenten in seine Geräte, was sich zweifellos auch in der Software des Skyline 2 widerspiegeln wird.

Für den Markt könnte dieses Modell aufgrund seiner einfachen Reparierbarkeit und der robusten Kamera interessant sein. Das offizielle Veröffentlichungsdatum und der Preis des Geräts wurden noch nicht bekannt gegeben, aber die früheren präzisen Informationen des Insiders (wie Berichte über das HMD Icon Flip 1) deuten darauf hin, dass diese Nachrichten der Realität nahekommen.