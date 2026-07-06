Neymar beendet seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft

·207·Sport
Neymar beendet seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft

Neymar hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben, nachdem Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 nach einer Niederlage gegen Norwegen ausgeschieden ist, berichtet Sports.kz.

Der 34-jährige Stürmer bestritt sein letztes Länderspiel im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen. Neymar wurde eingewechselt und verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Sein Tor konnte Brasilien jedoch nicht vor der Niederlage bewahren. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für Norwegen, wodurch Brasilien aus der Weltmeisterschaft ausschied.

Dieser Treffer war Neymars erstes und letztes Tor bei diesem Turnier. Nach dem Spiel bestätigte er, dass er nicht mehr für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen werde.

„Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Alles begann hier im MetLife Stadium und hier endet es. Jetzt ist alles vorbei“, sagte Neymar.

Der Fußballer absolvierte insgesamt 130 Länderspiele für Brasilien und erzielte dabei 80 Tore. Damit beendet er seine internationale Karriere.

NeymarBrasilienWeltmeisterschaftFußballRücktritt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

WM 2026: Verfolgen Sie das Spiel Mexiko gegen England mit unsWM 2026: Verfolgen Sie das Spiel Mexiko gegen England mit unsHeute, 04:31Startaufstellungen für das Spiel Mexiko gegen England bekannt gegebenStartaufstellungen für das Spiel Mexiko gegen England bekannt gegebenHeute, 04:27Brasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseBrasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseHeute, 03:15Norwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale einNorwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale einHeute, 03:14Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteVerfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteHeute, 00:48Erling Haaland könnte Manchester City verlassenErling Haaland könnte Manchester City verlassenHeute, 00:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan