Neymar beendet seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft

Neymar hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben, nachdem Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 nach einer Niederlage gegen Norwegen ausgeschieden ist, berichtet Sports.kz.

Der 34-jährige Stürmer bestritt sein letztes Länderspiel im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen. Neymar wurde eingewechselt und verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Sein Tor konnte Brasilien jedoch nicht vor der Niederlage bewahren. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für Norwegen, wodurch Brasilien aus der Weltmeisterschaft ausschied.

Dieser Treffer war Neymars erstes und letztes Tor bei diesem Turnier. Nach dem Spiel bestätigte er, dass er nicht mehr für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen werde.

„Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Alles begann hier im MetLife Stadium und hier endet es. Jetzt ist alles vorbei“, sagte Neymar.

Der Fußballer absolvierte insgesamt 130 Länderspiele für Brasilien und erzielte dabei 80 Tore. Damit beendet er seine internationale Karriere.