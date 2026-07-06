WM 2026: Verfolgen Sie das Spiel Mexiko gegen England mit uns

·198·Sport
WM 2026: Verfolgen Sie das Spiel Mexiko gegen England mit uns

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Mexiko und England aufeinander. Diese Begegnung Zamin.uz wird auf der Website per Live-Ticker übertragen.

Das Spiel beginnt um 06:00 Uhr Taschkenter Zeit. Fans erhalten aktuelle Informationen zum Spielverlauf, zu Toren, Torschüssen, VAR-Entscheidungen, Verwarnungen und Auswechslungen.

In der Offensive von Mexiko agieren Raúl Jiménez, Roberto Alvarado und Julián Quiñones. Bei England stehen Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka und Anthony Gordon in der Startelf.

Die Bedeutung des Spiels ist hoch: Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, während der Verlierer aus dem Turnier ausscheidet.

Alle wichtigen Ereignisse der Partie Zamin.uz können über den Live-Ticker auf der Website verfolgt werden.

EnglandMexikoHarry KaneBukayo SakaRaúl JiménezWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Startaufstellungen für das Spiel Mexiko gegen England bekannt gegebenStartaufstellungen für das Spiel Mexiko gegen England bekannt gegebenHeute, 04:27Neymar beendet seine Karriere in der brasilianischen NationalmannschaftNeymar beendet seine Karriere in der brasilianischen NationalmannschaftHeute, 04:23Brasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseBrasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseHeute, 03:15Norwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale einNorwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale einHeute, 03:14Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteVerfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteHeute, 00:48Erling Haaland könnte Manchester City verlassenErling Haaland könnte Manchester City verlassenHeute, 00:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan