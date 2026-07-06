Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Mexiko und England aufeinander. Diese Begegnung Zamin.uz wird auf der Website per Live-Ticker übertragen.

Das Spiel beginnt um 06:00 Uhr Taschkenter Zeit. Fans erhalten aktuelle Informationen zum Spielverlauf, zu Toren, Torschüssen, VAR-Entscheidungen, Verwarnungen und Auswechslungen.

In der Offensive von Mexiko agieren Raúl Jiménez, Roberto Alvarado und Julián Quiñones. Bei England stehen Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka und Anthony Gordon in der Startelf.

Die Bedeutung des Spiels ist hoch: Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, während der Verlierer aus dem Turnier ausscheidet.

Alle wichtigen Ereignisse der Partie Zamin.uz können über den Live-Ticker auf der Website verfolgt werden.