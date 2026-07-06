Startaufstellungen für das Spiel Mexiko gegen England bekannt gegeben

Die Startaufstellungen für das Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und England wurden bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt um 06:00 Uhr Taschkenter Zeit. Mexiko tritt in einer 4-3-3-Formation an, während England auf ein 4-2-3-1-System setzt.

Mexiko Startelf:

• Torwart: Raul Rangel

• Verteidiger: Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo

• Mittelfeldspieler: Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora

• Stürmer: Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones

England Startelf:

• Torwart: Jordan Pickford

• Verteidiger: Nico O'Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah

• Mittelfeldspieler: Declan Rice, Elliot Anderson

• Offensive Mittelfeldspieler: Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka

• Stürmer: Harry Kane

England setzt im Angriff auf Kane. Unterstützt wird er von Bellingham, während Gordon und Saka auf den Flügeln agieren. Bei Mexiko übernimmt Raul Jimenez die Rolle des zentralen Stürmers.

Der Sieger der Partie zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.