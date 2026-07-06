Geheimnis des Gehirns: Hippocampus analysiert Sprache auch unter Vollnarkose

In der medizinischen Welt galt lange Zeit die Annahme, dass ein Patient unter Vollnarkose vollständig von der Außenwelt abgeschnitten ist und sein Bewusstsein die Verarbeitung externer Signale einstellt. Eine neue Studie von Wissenschaftlern des Baylor College of Medicine in den USA hat diese Ansicht jedoch revidiert. Laut einer im Journal Nature veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit analysiert der für das Gedächtnis zuständige Teil des menschlichen Gehirns — der Hippocampus — auch unter tiefer Narkose weiterhin Sprache und sagt Wörter voraus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Forscherteam unter der Leitung des Neurochirurgen Sameer Sheth überwachte die Gehirnaktivität von sieben Patienten während einer Operation. Hierfür wurden erstmals hochpräzise Mikrochips namens Neuropixels im menschlichen Hippocampus eingesetzt. Diese Technologie ermöglichte es, Signale von hunderten einzelnen Neuronen gleichzeitig und mit beispielloser Genauigkeit auszulesen. Obwohl sich die Patienten unter dem Einfluss von Propofol in einem Zustand tiefer Anästhesie befanden, zeigte sich, dass ihre Gehirne komplexe Berechnungen durchführten.

Wie verarbeiten Neuronen Sprache?

Während des Experiments wurden den anästhesierten Patienten Kurzgeschichten vorgelesen. Die Ergebnisse waren verblüffend: Die Neuronen des Hippocampus reagierten nicht nur auf Geräusche, sondern unterschieden auch zwischen grammatikalischen Kategorien — Substantiven, Verben und Adjektiven. Am wichtigsten ist, dass das Gehirn einen Mechanismus zur Vorhersage (Predictive Coding) aktivierte, der das nächste Wort im Satz auf Wahrscheinlichkeitsbasis vorhersagte, genau wie im wachen Zustand.

Die Wissenschaftler betonen, dass dieser Prozess dem Funktionsprinzip moderner KI-Systeme, insbesondere LLMs (Large Language Models), sehr ähnlich ist. So wie Modelle wie ChatGPT das nächste Wort basierend auf dem vorangegangenen Kontext generieren, sagte das menschliche Gehirn unter Narkose die Fortsetzung der Sprache auf die gleiche Weise voraus. Diese Entdeckung könnte dazu beitragen, gemeinsame Konzepte zwischen den Bereichen Neurobiologie und KI zu entwickeln.

Zukünftige Möglichkeiten und Einschränkungen

Die praktische Bedeutung der Studie wird als sehr hoch eingeschätzt. Solche aus dem Hippocampus gewonnenen Signale könnten in Zukunft bei der Entwicklung von Neuroprothesen für Patienten mit geschädigten Sprachzentren oder Schlaganfallpatienten hilfreich sein. Das bedeutet, dass durch die Analyse der Gehirnaktivität die Möglichkeit entsteht, die Worte, die eine Person sagen möchte, mithilfe von Technologie wiederherzustellen.

Laut ixbt.com mahnen die Forscher zur Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse. Bisher wurde dieses Phänomen nur unter Propofol-Anästhesie beobachtet. Ob dieser Prozess auch während des natürlichen Schlafs oder im Koma auftritt, ist derzeit unbekannt. Da sich das Experiment zudem nur auf den Hippocampus beschränkte, erfordert die Beteiligung anderer Gehirnareale weitere Untersuchungen.

Dennoch ist diese Entdeckung ein wichtiger Schritt, der die Komplexität des menschlichen Bewusstseins und die Fähigkeit des Gehirns beweist, Informationen selbst in schwersten Zuständen zu verarbeiten.