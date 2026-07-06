Das Geheimnis der Hawking-Strahlung: Wissenschaftler entdecken neuen Mechanismus für die Verdampfung von Schwarzen Löchern

Ein bedeutender Durchbruch wurde bei der Erforschung der Hawking-Strahlung erzielt, einer der komplexesten und umstrittensten Theorien der modernen Physik. Ein internationales Team von Wissenschaftlern aus Deutschland, Mexiko und Israel hat ein unerwartetes und deutlich einfacheres Modell vorgestellt, das den Mechanismus der Energieabstrahlung von Schwarzen Löchern erklärt. Diese Entdeckung könnte eine neue Ära im Verständnis der Entwicklung der geheimnisvollsten Objekte im Universum einläuten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut der 1974 von Stephen Hawking aufgestellten Theorie sind Schwarze Löcher keine absoluten "Verschlinger". Aufgrund von Quanteneffekten geben sie eine sehr schwache Wärmestrahlung ab, verlieren mit der Zeit an Masse und verdampfen schließlich. Unter realen kosmischen Bedingungen ist diese Strahlung jedoch unmöglich zu erfassen, da sie im Hintergrundrauschen des Kosmos verloren geht. Aus diesem Grund konzentrieren sich Forscher darauf, optische Analoga von Schwarzen Löchern im Labor zu erzeugen.

Ein "Schwarzes Loch" im Labor

Physiker der Universität Paderborn (Deutschland) und des Weizmann-Instituts (Israel) nutzten ein spezielles optisches System auf Basis nichtlinearer Wellenleiter. Dieses Gerät ermöglichte es, den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs zu modellieren – die Grenze, von der nichts, nicht einmal Licht, zurückkehren kann. Während der Experimente stellten die Wissenschaftler fest, dass der Entstehungsprozess der Hawking-Strahlung wesentlich einfacher ist als bisher angenommen.

Frühere Theorien beschrieben diese Strahlung als eine Kette mehrerer komplexer Quantenprozesse. Die neue Studie zeigt, dass ein Rückkopplungsmechanismus zwischen der Strahlung und dem System selbst eine Schlüsselrolle spielt. Der Leiter der Studie, Lorenzo M. Procopio, betont, dass dieses neue Modell nicht nur die Theorie vereinfacht, sondern auch hilft, präziser zu verstehen, wie Strahlung in realen Gravitationssystemen entsteht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studie ist, dass die Hawking-Strahlung kein rein passiver Prozess ist. Experimente bewiesen, dass die Strahlung aktiv auf das System einwirkt, das sie erzeugt. Genau dieser Rückkopplungsmechanismus gilt als der entscheidende Faktor, der bestätigt, dass Schwarze Löcher an Masse verlieren und letztendlich vollständig verschwinden können.

Der Schnittpunkt von Quantenphysik und Relativitätstheorie

Die Bedeutung dieser Entdeckung beschränkt sich nicht nur auf Schwarze Löcher. Die Hawking-Strahlung ist einer der wenigen Punkte, an denen zwei fundamentale, aber widersprüchliche Theorien – die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik – vereint werden könnten. Wissenschaftler haben noch keine einheitliche Theorie der "Quantengravitation" für das Universum geschaffen, und Laborexperimente sind der vielversprechendste Schritt auf diesem Weg.

Für Wissenschaftsbegeisterte bedeutet diese Nachricht, dass die Erforschung der fundamentalen physikalischen Gesetze heute nicht mehr nur durch riesige Teleskope, sondern auch mithilfe kompakter Laborgeräte erfolgt. Solche Forschungen werden dazu dienen, in Zukunft Antworten auf Fragen über den Ursprung des Universums und sein endgültiges Schicksal zu finden.

Laut Ixbt.com haben die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit großes Interesse in der Welt der Physik geweckt. Sollten die Laborergebnisse durch astrophysikalische Beobachtungen bestätigt werden, wäre dies der endgültige Beweis für die größte Idee von Stephen Hawking, die nach seinem Tod einen Nobelpreis hätte rechtfertigen können.