Rosatom entwickelt über zehn Projekte für kleine KKW: Usbekistan steht an erster Stelle

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Rosatom entwickelt über zehn Projekte für kleine KKW: Usbekistan steht an erster Stelle

Der russische Staatskonzern Rosatom arbeitet aktiv am Ausbau des Segments für kleine modulare Reaktoren (SMR). Derzeit umfasst das Portfolio des Unternehmens etwa zehn Reaktordesigns unterschiedlicher Leistung, von denen erwartet wird, dass sie eine neue Richtung auf dem globalen Energiemarkt vorgeben. Dies gab der CEO des Konzerns, Alexey Likhachev, laut Ixbt.com berichtet.

Derzeit gilt die RITM-Reaktorfamilie als die fortschrittlichste und praxiserprobteste Technologie. Diese Einheiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur in nuklearen Eisbrechern, sondern auch in schwimmenden und landgestützten kleinen KKW eingesetzt werden. Berichten zufolge wurden bisher 13 RITM-Reaktoren für die Eisbrecherflotte hergestellt, weitere befinden sich für die Energieversorgung großer Bergbaustandorte in Produktion.

Das erste Projekt in Usbekistan und technische Kennzahlen

Usbekistan nimmt bei der Einführung dieser Technologie eine führende Rolle in der Region ein. Likhachev betonte, dass die praktischen Arbeiten zum Bau eines kleinen KKW in Usbekistan im Juni dieses Jahres begonnen haben. Derzeit läuft in russischen Werken die Herstellung von zwei RITM-Reaktoren für dieses Kraftwerk auf Hochtouren.

Insgesamt werden derzeit in russischen Unternehmen 11 Reaktoren für kleine KKW gefertigt. Diese Zahl verdeutlicht die steigende Nachfrage nach kleiner Kernenergie. Solche Stationen gelten als optimale Lösung für die stabile Stromversorgung von Regionen, die weit von großen Energienetzen entfernt liegen.

Die Zukunft von Mikrokraftwerken

Rosatom beschränkt sich nicht nur auf mittelgroße Projekte, sondern entwickelt auch Mikroreaktoren. Eines der Schlüsselprojekte in diesem Bereich ist die Shelf-M-Einheit. Dieser Reaktor ist für eine Lebensdauer von 60 Jahren ausgelegt und kann 10 MW Strom sowie 35 MW thermische Leistung erzeugen.

Der Bauzeitplan für das Shelf-M-Projekt wurde genehmigt und die technischen Erkundungsarbeiten vor Ort haben begonnen. Zudem wurden die Ressourcentests des Kernbrennstoffs erfolgreich abgeschlossen und die Prozesse zur Investitionsbegründung werden derzeit finalisiert. Solche Projekte dienen als autonome Energiequelle für die Bergbauindustrie und abgelegene Industrieanlagen.

Experten sind der Ansicht, dass die Vorteile kleiner KKW gegenüber herkömmlichen Großkraftwerken in der schnelleren Bauzeit, dem höheren Sicherheitsniveau und der Anpassungsfähigkeit an regionale Bedürfnisse liegen. Die Umsetzung dieses Projekts in Usbekistan ist ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung der Energiebilanz des Landes und zur Erhöhung des Anteils an umweltfreundlicher Energie.

RosatomKKWEnergieTechnologieUsbekistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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