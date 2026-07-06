Weltmeisterschaft: England besiegt Mexiko und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 traf die englische Nationalmannschaft auf einen der Gastgeber des Turniers, Mexiko. In einem dramatischen Duell im Estadio Azteca gewannen die "Three Lions" mit 3:2 und sicherten sich damit den Einzug ins Viertelfinale. Dieser Sieg wird als eines der glanzvollsten Ergebnisse in der englischen Turniergeschichte verbucht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl die Partie aufgrund eines schweren Sturms mit einer Stunde Verspätung begann, war die Intensität auf dem Platz von der ersten Minute an hoch. Die mexikanische Nationalmannschaft wirkte zu Beginn aktiver, doch Englands Torhüter Jordan Pickford bewahrte sein Team durch Paraden gegen gefährliche Schüsse von Raul Jimenez vor einem sicheren Rückstand. In der 36. Minute gelang den Engländern schließlich der Führungstreffer.

Bellinghams überragende Leistung

Der junge Star des Teams, Jude Bellingham , wurde zum Helden des Spiels. Zunächst köpfte er eine Flanke von Bukayo Saka ins Tor. Nur 98 Sekunden später verwertete er ein Zuspiel von Harry Kane und schnürte seinen Doppelpack. Laut Goal.com verliehen Bellinghams Aktionen auf dem Platz dem englischen Angriffsspiel eine besondere Dynamik.

Die Mexikaner konnten kurz vor Ende der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Julian Quinones nutzte ein Durcheinander nach einem Freistoß und schoss den Ball wuchtig ins Tor. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen für die zweite Halbzeit.

Rote Karte und nervöses Finale

In der zweiten Halbzeit sah sich die Mannschaft von Thomas Tuchel unerwarteten Schwierigkeiten gegenüber. Verteidiger Jarell Quansah wurde nach einem VAR-Check wegen eines groben Fouls vom Platz gestellt. In Unterzahl musste England verteidigen, doch Anthony Gordon holte bei einem Konter einen Elfmeter heraus. Harry Kane verwandelte sicher zum 3:1.

Die Schlussphase war extrem spannend. Nachdem Harry Kane im eigenen Strafraum ein Foul beging, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Mexiko. Raul Jimenez nutzte die Chance und verkürzte auf den Endstand. Obwohl Mexiko in den verbleibenden Minuten unermüdlich angriff, hielten die englische Defensive und Jordan Pickford dem Druck stand und sicherten den Sieg.

Nun trifft die englische Nationalmannschaft im Kampf um den Einzug ins Halbfinale auf Norwegen. Das Spiel ist für nächsten Samstag in Miami angesetzt. Experten loben den kämpferischen Sieg des Teams unter der Leitung von Thomas Tuchel.