Trump veröffentlicht weiteren spöttischen Beitrag über Giorgia Meloni

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Trump veröffentlicht weiteren spöttischen Beitrag über Giorgia Meloni

Donald Trump hat einen weiteren spöttischen Beitrag über die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni veröffentlicht.

Der US-Präsident postete auf seiner Truth-Social-Seite ein Foto von sich zusammen mit Meloni. Das Bild ist mit der Aufschrift „Brauche eine einstweilige Verfügung“ versehen.

Dieser Beitrag folgt auf eine offene Auseinandersetzung zwischen den beiden Politikern. Zuvor hatte Trump behauptet, Meloni habe ihn um ein gemeinsames Foto gebeten.

Giorgia Meloni bezeichnete diese Behauptung als unwahr und erfunden.

Später stellten Faktencheck-Organisationen fest, dass das verbreitete Bild manipuliert wurde. Insbesondere wurde Melonis Gesichtsausdruck gegenüber dem Original verändert.

Donald TrumpGiorgia MeloniItalienTruth SocialPolitik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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