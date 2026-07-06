Wird Erling Haaland zu Real Madrid wechseln: Der Vater des Spielers und Insider geben die endgültige Antwort

Die Zukunft von Erling Haaland, einem der größten Stars der Premier League und des Weltfußballs, steht erneut im Mittelpunkt der Sportmedien. Gerüchte über einen Transfer des Stürmers von Manchester City zu Real Madrid haben nach den jüngsten Aussagen seines Vaters, Alf-Inge Haaland, neuen Auftrieb erhalten. Vor diesem Hintergrund hat der bekannte Transferexperte Fabrizio Romano die Situation geklärt, wie Goal.com berichtet. berichtet .

In einem Interview mit DAZN äußerte sich Alf-Inge Haaland zur Möglichkeit eines Wechsels seines Sohnes in die spanische Hauptstadt. Ihm zufolge ist es zwar schwer, die Herausforderung eines der prestigeträchtigsten Klubs der Welt, der „Königlichen“, abzulehnen, doch Erling fühle sich derzeit bei Manchester City sehr wohl. „Ein Wechsel zu Real Madrid? Er hat einen langfristigen Vertrag bei Manchester City und fühlt sich hier sehr wohl. Aber in der Fußballwelt kann alles passieren. Jeder Spieler möchte in Madrid spielen“, betonte der Vater des Spielers.

Transferfenster und die Reaktion von Fabrizio Romano

Viele Fans erwarteten, dass Erling Haaland in den kommenden Monaten unter der Leitung von José Mourinho spielen würde, der das Ruder bei Real Madrid übernommen hat. Fabrizio Romano stellte jedoch auf seinem YouTube-Kanal klar, dass dieser Transfer in diesem Sommer nicht stattfinden wird. Laut Goal.com verfügt der italienische Journalist über genaue Informationen zu den Plänen des Spielers.

„Ich sage euch, Haaland wird diesen Sommer nicht zu Real Madrid wechseln. Aber in der Zukunft könnte es passieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Erling diese Option 2026 oder später in Betracht zieht. Es bleibt in seinem Kopf als eine Möglichkeit für die Zukunft, aber nicht jetzt“, so Romano.

Derzeit bleibt Erling Haaland eine der tragenden Säulen des Projekts von Manchester City. Auch der neue Trainer Enzo Maresca, der das Team nach dem Abschied von Pep Guardiola übernommen hat, hat großes Interesse an der Zusammenarbeit mit dem norwegischen Stürmer bekundet. Die Beziehung zwischen dem Verein und dem Spieler bleibt positiv, was die Transferfrage um mindestens einige Saisons verzögert.

Haaland, der einen langfristigen Vertrag bis 2034 bei Manchester City besitzt, will weiterhin neue Rekorde in der englischen Meisterschaft aufstellen. Real Madrid seinerseits wird gezwungen sein, andere Alternativen zur Verstärkung des Angriffs in Betracht zu ziehen. Vorerst bleibt der Fußballwelt nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob dieser große Transfer jemals stattfinden wird.