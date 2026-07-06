Lionel Messi im Kreise seiner Familie: Argentiniens Kapitän tankt Kraft vor den entscheidenden Spielen der WM 2026

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat sich inmitten der intensiven Spiele der Weltmeisterschaft 2026 eine kurze Auszeit genommen. Der legendäre Fußballer, der mit den amtierenden Weltmeistern den nächsten Titel anstrebt, tankte in Miami gemeinsam mit seiner Frau Antonela Roccuzzo und seinen drei Söhnen neue Energie. Dies berichtete Goal.com .

Diese Pause kurz vor der K.-o.-Phase des Turniers folgte auf das harte Spiel der argentinischen Nationalmannschaft gegen Kap Verde. Die Schützlinge von Lionel Scaloni sicherten sich nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung den Einzug ins Achtelfinale. Wie Goal.com berichtet, ermöglichte dieser wichtige Sieg dem Team, sich etwas auszuruhen und Zeit mit den Familienmitgliedern zu verbringen.

Antonela Roccuzzo teilte auf ihrer Instagram-Seite Fotos mit ihrem Ehemann und den Kindern Thiago, Mateo und Ciro. Der Beitrag, der über 41 Millionen Follower erreicht, zeigt private Momente des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners abseits des Platzes. Die Bildunterschrift „Wir lieben dich, wieder vereint“ wurde von den Fans herzlich aufgenommen und sammelte Millionen von Likes.

Der nächste Schritt zu neuen Rekorden

Obwohl Lionel Messi Zeit mit seiner Familie verbringt, bleiben seine Leistungen auf dem Platz beeindruckend. Der 39-jährige Stürmer zeigt bei diesem Turnier auf nordamerikanischem Boden eine herausragende Form. Er konnte bisher in jedem absolvierten Spiel ein Tor erzielen.

Aktuell steht Messi bei 7 Toren und hat damit bereits sein Gesamtergebnis der WM 2022 in Katar eingestellt. Sein Treffer gegen Kap Verde erhöhte seine Gesamtzahl an Toren in der WM-Geschichte auf 20. Mit diesem Ergebnis festigte er seinen Status als bester Torschütze in der Geschichte des Turniers weiter.

Für Lionel Messi ist die Unterstützung seiner Familie vor der entscheidenden Phase des Turniers – dem „Alles-oder-Nichts“-Modus – von großer Bedeutung. Der Star von Inter Miami will mit seiner Erfahrung und seinem Können die argentinische Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge auf den Weltmeisterthron führen. Fußballfans verfolgen diesen historischen Prozess mit großem Interesse, denn jede Aktion von Messi bedeutet ein neues Kapitel in der Welt des Fußballs.