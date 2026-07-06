Ägyptens riesiges Militärhauptquartier offiziell in Betrieb genommen

Das weltweit größte militärische Führungszentrum hat in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt, die etwa 45 Kilometer östlich von Kairo entsteht, offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Aufgrund seiner einzigartigen achteckigen Architektur wird der Komplex „The Octagon“ genannt. Dies berichtete die Publikation Ahram Online .

Es wurde bekannt gegeben, dass das neue strategische Kommando-Hauptquartier der ägyptischen Streitkräfte zum wichtigsten Glied des militärischen Führungssystems des Landes geworden ist. Der Komplex fungiert als zentrales Kommando-, Kontroll-, Kommunikations- und Koordinationszentrum zwischen Armee, staatlichen Ministerien und anderen Institutionen.

„The Octagon“ besteht aus acht miteinander verbundenen Hauptgebäuden, die symbolisch für die verschiedenen Teilstreitkräfte und strategischen Einheiten der ägyptischen Armee stehen. Das im Zentrum des Komplexes gelegene Hauptgebäude ermöglicht einen schnellen Informationsaustausch und die Koordinierung von Maßnahmen zwischen der militärischen Führung.

Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche von fast 92 Quadratkilometern und ist in 13 strategische und logistische Zonen unterteilt. Er ist mit unterirdischen Rechenzentren, digitaler Cloud-Infrastruktur, modernen Satellitenaufklärungssystemen, Big Data -Analysetechnologien auf Basis künstlicher Intelligenz sowie fortschrittlichen Cybersicherheitswerkzeugen ausgestattet.

Laut dem Bericht wurde das Objekt auf der Grundlage technischer Lösungen errichtet, die Explosionen und Luftangriffen standhalten können. Zudem verfügt es über eine autonome Stromversorgung sowie Wasser- und Kühlsysteme, die einen kontinuierlichen Betrieb auch in Notfällen gewährleisten.

Die Projektverfasser betonen, dass die Architektur von „The Octagon“ von altägyptischen Symbolen sowie einer achteckigen Geometrie inspiriert ist, die für Gleichgewicht, Ordnung und Präzision steht. Das neue Hauptquartier soll die schnelle strategische Entscheidungsfindung erleichtern, Krisensituationen zentral steuern und die Verteidigungsfähigkeit des Landes weiter stärken.