Yandex Go ermöglicht Verwaltung von Troika-Transportkarten

·3·Technologie
Yandex Go ermöglicht Verwaltung von Troika-Transportkarten

Das Team von Yandex Go baut sein Ökosystem an Diensten weiter aus. Diesmal hat das Unternehmen eine speziell gestaltete Version der Troika-Karte vorgestellt, die ein integraler Bestandteil des Moskauer Verkehrssystems ist. Nutzer können diese Transportkarte nun direkt mit der mobilen App Yandex Go verknüpfen und ihr Guthaben aus der Ferne überwachen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Einführung der neuen Funktion schafft erhebliche Vorteile für Fahrgäste. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, das aktuelle Kartenguthaben über den Bereich "Transport" der App einzusehen. Hierfür muss der Nutzer lediglich die 10-stellige Kartennummer in das System eingeben. Laut ixbt.com ermöglicht diese Integration nicht nur die Überprüfung des Guthabens, sondern auch eine sofortige Aufladung des Kontos.

Zahlungssystem und Tarifverwaltung

Der Aufladevorgang des Kartenguthabens erfolgt über eine beliebige Bankkarte, die mit dem Yandex Go-Profil verknüpft ist. Nach der Zahlung muss das Guthaben auf der physischen Karte aktiviert werden, indem man sie an ein U-Bahn-Drehkreuz oder einen Validator im oberirdischen Verkehr hält. Diese Methode macht das Anstehen an Fahrkartenschaltern überflüssig.

Zudem können über die App verschiedene Zeitkarten erworben werden. Nutzer haben die Möglichkeit, Abonnements von einem Tag bis zu einem Jahr auf Basis der aktuellen Tarife auszuwählen. Dies ist eine finanziell effiziente Lösung für regelmäßige Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel.

Zukunftspläne und Digitalisierung

Yandex Go möchte sich nicht auf eine einzige Karte beschränken. In naher Zukunft ist geplant, eine Funktion zum Verknüpfen mehrerer Troika-Karten mit einem Benutzerkonto hinzuzufügen. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die die Transportkosten von Familienmitgliedern zentral verwalten möchten.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, vollständig auf Plastikkarten zu verzichten. In Zukunft ist die Einführung einer virtuellen Transportkarte vorgesehen. Mit dieser Technologie können Fahrgäste ihre Fahrtkosten nur mit dem Smartphone bezahlen, ohne eine physische Karte zu benötigen. Derzeit sind speziell gestaltete Troika-Karten über Yandex Museum und Yandex Market erhältlich.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entwickeln sich ähnliche digitale Lösungen über das ATTO-System aktiv weiter. Diese Neuerung auf dem russischen Markt beweist erneut, dass die Integration von Transportdiensten in einheitliche Super-Apps ein globaler Trend ist. Es ist wahrscheinlich, dass solche Annehmlichkeiten in Zukunft auch in Yandex-Diensten in anderen Regionen implementiert werden.

Yandex GoTroikaTechnologieTransportMobile App
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google nutzt Nutzerdaten für das Training von KIGoogle nutzt Nutzerdaten für das Training von KIHeute, 22:29Commell stellt kompaktes Mainboard mit Core Ultra 7 366H Prozessor vorCommell stellt kompaktes Mainboard mit Core Ultra 7 366H Prozessor vorHeute, 21:52Apple führt nach vierjähriger Pause wieder Bankkartenzahlungen in Indien einApple führt nach vierjähriger Pause wieder Bankkartenzahlungen in Indien einHeute, 21:30Verlässt OnePlus den europäischen Markt: Nutzer beklagen sich über GarantieproblemeVerlässt OnePlus den europäischen Markt: Nutzer beklagen sich über GarantieproblemeHeute, 20:51Reddit nutzt LLM-Technologie im Kampf gegen KIReddit nutzt LLM-Technologie im Kampf gegen KIHeute, 20:29Microsoft kündigt weitere Stellenstreichungen an: Rund 5.000 Mitarbeiter verlieren ihren JobMicrosoft kündigt weitere Stellenstreichungen an: Rund 5.000 Mitarbeiter verlieren ihren JobHeute, 20:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update