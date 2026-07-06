Yandex Go ermöglicht Verwaltung von Troika-Transportkarten

Das Team von Yandex Go baut sein Ökosystem an Diensten weiter aus. Diesmal hat das Unternehmen eine speziell gestaltete Version der Troika-Karte vorgestellt, die ein integraler Bestandteil des Moskauer Verkehrssystems ist. Nutzer können diese Transportkarte nun direkt mit der mobilen App Yandex Go verknüpfen und ihr Guthaben aus der Ferne überwachen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Einführung der neuen Funktion schafft erhebliche Vorteile für Fahrgäste. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, das aktuelle Kartenguthaben über den Bereich "Transport" der App einzusehen. Hierfür muss der Nutzer lediglich die 10-stellige Kartennummer in das System eingeben. Laut ixbt.com ermöglicht diese Integration nicht nur die Überprüfung des Guthabens, sondern auch eine sofortige Aufladung des Kontos.

Zahlungssystem und Tarifverwaltung

Der Aufladevorgang des Kartenguthabens erfolgt über eine beliebige Bankkarte, die mit dem Yandex Go-Profil verknüpft ist. Nach der Zahlung muss das Guthaben auf der physischen Karte aktiviert werden, indem man sie an ein U-Bahn-Drehkreuz oder einen Validator im oberirdischen Verkehr hält. Diese Methode macht das Anstehen an Fahrkartenschaltern überflüssig.

Zudem können über die App verschiedene Zeitkarten erworben werden. Nutzer haben die Möglichkeit, Abonnements von einem Tag bis zu einem Jahr auf Basis der aktuellen Tarife auszuwählen. Dies ist eine finanziell effiziente Lösung für regelmäßige Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel.

Zukunftspläne und Digitalisierung

Yandex Go möchte sich nicht auf eine einzige Karte beschränken. In naher Zukunft ist geplant, eine Funktion zum Verknüpfen mehrerer Troika-Karten mit einem Benutzerkonto hinzuzufügen. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die die Transportkosten von Familienmitgliedern zentral verwalten möchten.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, vollständig auf Plastikkarten zu verzichten. In Zukunft ist die Einführung einer virtuellen Transportkarte vorgesehen. Mit dieser Technologie können Fahrgäste ihre Fahrtkosten nur mit dem Smartphone bezahlen, ohne eine physische Karte zu benötigen. Derzeit sind speziell gestaltete Troika-Karten über Yandex Museum und Yandex Market erhältlich.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entwickeln sich ähnliche digitale Lösungen über das ATTO-System aktiv weiter. Diese Neuerung auf dem russischen Markt beweist erneut, dass die Integration von Transportdiensten in einheitliche Super-Apps ein globaler Trend ist. Es ist wahrscheinlich, dass solche Annehmlichkeiten in Zukunft auch in Yandex-Diensten in anderen Regionen implementiert werden.