Der Trend, mobile Prozessoren für stationäre Systeme zu adaptieren, erreicht auf dem Computermarkt eine neue Stufe. Commell hat seine neueste Entwicklung, das Mainboard LV-6718, vorgestellt. Die Besonderheit dieses Geräts besteht darin, dass es mit dem neuesten und energieeffizienten Core Ultra 7 366H Mobilprozessor von Intel ausgestattet ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dieses Board im Mini-ITX-Format entwickelt und richtet sich an Benutzer, die leistungsstarke, kompakte Computer zusammenstellen möchten. Obwohl Mobilprozessoren normalerweise für Laptops hergestellt werden, machen ihr geringer Energieverbrauch und ihre hohe Leistung solche Hybridlösungen heute immer beliebter.

Der Core Ultra 7 366H Prozessor umfasst 16 Kerne (4 Performance-, 8 Effizienz- und 2 Low-Power-Kerne). Er verfügt zudem über eine integrierte GPU (iGPU) mit 4 Xe-Kernen, was eine hohe Effizienz bei alltäglichen Aufgaben und der Arbeit mit Multimedia-Inhalten gewährleistet. Diese Plattform vereint alle Vorteile der Intel Meteor Lake Architektur.

Technische Möglichkeiten und Erweiterungsoptionen

Trotz seiner kompakten Größe erfüllt das Commell LV-6718 Board moderne Anforderungen an Erweiterungsmöglichkeiten. Es verfügt über zwei SO-DIMM RAM-Steckplätze, sodass Benutzer Hochgeschwindigkeitsspeichermodule installieren können. Für die Datenspeicherung sind zwei M.2-Steckplätze vorgesehen: Einer unterstützt PCIe 4.0, der andere den neuesten PCIe 5.0-Standard.

Für diejenigen, die ihre Grafikfähigkeiten erweitern möchten, besteht die Möglichkeit, eine diskrete Grafikkarte in voller Größe zu installieren. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Steckplatz auf 8 Lanes der PCIe 5.0-Schnittstelle begrenzt ist. Während dies für moderne Gaming-Grafikkarten ausreicht, könnten bei professionellen Aufgaben, die maximale Bandbreite erfordern, leichte Einschränkungen auftreten.

Auch die Anschlussausstattung des Geräts ist bemerkenswert. Das Vorhandensein von zwei COM-Ports deutet darauf hin, dass dieses Board nicht nur für normale Benutzer, sondern auch für industrielle und professionelle Bereiche konzipiert ist. Auf dem Markt in Usbekistan könnten solche spezialisierten Geräte für automatisierte Systeme und maßgeschneiderte Serverlösungen von Interesse sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Commell LV-6718 ein Punkt ist, an dem die Effizienz mobiler Technologien und die Flexibilität stationärer Computer zusammenlaufen. Bisher gibt es nicht viele solcher Lösungen auf dem Markt, aber da die Nachfrage nach Energieeffizienz steigt, wird dieses Produkt zweifellos seine Käufer finden.