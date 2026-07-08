WeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum Gehen

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WeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum Gehen

In einer Zeit, in der moderne Technologie die Menschen an ihre Bildschirme fesselt, schlägt das französische Startup WeWard einen völlig anderen Ansatz vor. Diese Plattform zur Förderung des Gehens hat eine neue „Walking Mode“-Funktion eingeführt. Nutzer können nun den Zugriff auf ihre Lieblings-Apps einschränken, bis sie eine festgelegte Anzahl an täglichen Schritten erreicht haben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch zielt diese Funktion darauf ab, sowohl die körperliche Aktivität zu steigern als auch die Smartphone-Sucht (Bildschirmzeit) zu verringern. Ein Nutzer kann beispielsweise TikTok oder Instagram blockieren und so einstellen, dass der Zugriff erst nach 3.000 oder 5.000 Schritten wieder freigeschaltet wird. Dies motiviert dazu, sich gesund zu bewegen, anstatt Zeit in sozialen Netzwerken zu verschwenden.

Gesunder Lebensstil und digitale Hygiene

Bisher belohnte die WeWard-App Nutzer für jeden Schritt mit einer internen Währung namens „Wards“. Dieses virtuelle Guthaben kann später in Bargeld oder Geschenkkarten umgetauscht oder für wohltätige Zwecke gespendet werden. Das neu eingeführte Einschränkungssystem verstärkt die Gamification-Elemente der App weiter.

Das von Tennisstar Venus Williams finanzierte Projekt hat heute weltweit über 30 Millionen Nutzer in 29 Ländern. Laut Unternehmensangaben hat die Nutzung der App die Gehzeit der Nutzer um durchschnittlich 25 Prozent erhöht. Dieser Wert ist besonders in der heutigen Zeit, in der ein bewegungsarmer Lebensstil weit verbreitet ist, von großer Bedeutung.

Datensicherheit und Geschäftsmodell

Während viele ähnliche Apps durch den Verkauf von Nutzerdaten Geld verdienen, betont WeWard, dass keine Daten an Dritte verkauft werden. Die Plattform finanziert ihren Betrieb durch folgende Quellen:

  • In-App-Käufe;
  • Affiliate-Marketing;
  • Premium-Abonnements;
  • Werbung.
Laut Mitgründer Yves Benchimol sollten technologische Produkte der nächsten Generation nicht darauf abzielen, die Aufmerksamkeit des Nutzers so lange wie möglich zu binden, sondern dazu dienen, gesunde Gewohnheiten im echten Leben zu etablieren. WeWard-Nutzer verbringen nur wenige Minuten pro Tag in der App, während sie die restliche Zeit in Bewegung sind.

Solche Lösungen sind auch für Nutzer in Usbekistan relevant. Da das Interesse an Plattformen, die einen gesunden Lebensstil fördern, in unserem Land wächst, könnte die Förderung des Gehens durch Einschränkungen bei sozialen Netzwerken eine effektive Methode sein. Derzeit expandiert die App weiter aktiv auf internationalen Märkten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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