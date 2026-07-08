Ehemaliger OpenAI-Manager Kevin Weil steigt ins Space Race ein: Stoke Space in neuer Phase

Kevin Weil, ein renommierter Top-Manager mit umfassender Erfahrung in der Welt der KI und sozialen Netzwerke, kehrt in den Bereich der Weltraumtechnologie zurück. Nachdem er Führungspositionen bei Giganten wie Twitter, Meta und OpenAI innehatte, wurde Weil Mitglied des Verwaltungsrats des in Seattle ansässigen Startups Stoke Space. Dieser Schritt signalisiert, dass das Startup seine Position im Wettbewerb mit Branchenführern wie SpaceX festigen will. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Stoke Space arbeitet derzeit an der Entwicklung der vollständig wiederverwendbaren Nova-Rakete. Laut TechCrunch fungierte Kevin Weil für den Firmengründer Andy Lapsa nicht nur als Investor, sondern auch als Mentor im Ökosystem des Silicon Valley. Als Lapsa den Übergang vom Ingenieurwesen zum Unternehmertum vollzog, unterstützte ihn Weil maßgeblich bei der Kapitalbeschaffung und dem Aufbau strategischer Kontakte.

Ein neuer Rivale im Space Race

Derzeit dominiert SpaceX unter der Leitung von Elon Musk den Markt für Weltraumtransporte. Die von Stoke Space angebotene Lösung zeichnet sich jedoch durch ihre vollständige Wiederverwendbarkeit aus. Während selbst das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen Blue Origin in diesem Bereich vorsichtig agiert, konzentriert sich Stoke Space auf die Entwicklung von Technologien, die den extremen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre standhalten.

Berichten zufolge konnte Stoke Space bisher 1,34 Milliarden Dollar an Investitionen einsammeln. Ein erheblicher Teil davon, nämlich 510 Millionen Dollar, entfällt auf die im Jahr 2025 abgeschlossene Finanzierungsrunde der Serie D. Mit dem offiziellen Einstieg von Kevin Weil in das Management wird eine weitere Beschleunigung des Unternehmenswachstums erwartet.

Die Verbindung zwischen OpenAI und Weltraumtechnologie

Bis vor Kurzem war Kevin Weil als Chief Product Officer (CPO) bei OpenAI tätig. Seine neue Position hat unter Branchenexperten zu verschiedenen Spekulationen geführt. Insbesondere kursierten im letzten Jahr Gerüchte, dass OpenAI-Chef Sam Altman Investitionsmöglichkeiten in Stoke Space geprüft habe. Obwohl sich die Unternehmensführung dazu nicht geäußert hat, könnte Weils Wechsel die Brücken zwischen der KI- und der Raumfahrtindustrie stärken.

Stoke Space plant zudem den Bau von Rechenzentren (Data-Centers) im Weltraum. Solche Zentren, die mit Solarenergie betrieben werden und frei von politischen Einschränkungen der Erde sind, lohnen sich nur, wenn Raketen kostengünstig und häufig eingesetzt werden können. Kevin Weils Erfahrung als Präsident bei Planet Labs und seine Kontakte zum US-Verteidigungsministerium sind für die Umsetzung dieser komplexen Projekte von entscheidender Bedeutung.

Heute herrscht auf dem Weltmarkt ein Mangel an Raketen für Weltraumflüge. Sollte Stoke Space seine Nova-Rakete erfolgreich testen, wird das Unternehmen nicht nur ein würdiger Konkurrent für SpaceX, sondern auch eine neue Ära in der globalen Satellitenkommunikation und Militärlogistik einläuten.