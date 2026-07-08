Real Madrid steht kurz davor, ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufzuschlagen. Der ehemalige Trainer des Vereins, in der Fußballwelt als "The Special One" bekannt, Jose Mourinho, ist ins Santiago Bernabéu zurückgekehrt. Die zweite Amtszeit des portugiesischen Taktikers bei den Madrilenen sorgt bei Fans und Experten für hitzige Debatten. Die Entscheidung von Florentino Perez ist Teil einer Strategie, den Verein wieder an die Spitze des europäischen Fußballs zu führen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Jorge Andrade lobte Mourinhos Rückkehr in einem Interview mit AS. Seiner Ansicht nach befindet sich der 63-jährige Trainer derzeit in der erfahrensten und ausgeglichensten Phase seiner Karriere. Andrade beschrieb Mourinho nicht nur als Trainer, sondern als echten "Star" und Mentor für junge Fachkräfte. Diese Ernennung soll dem "Königlichen Klub" nach einer titellosen letzten Saison einen besonderen Impuls geben.

Arbeit mit Stars und neue Taktiken

Mourinhos Rückkehr nach Madrid ist eng mit der Zukunft von Weltklasse-Stars wie Kylian Mbappe und Jude Bellingham verbunden. Besonders die Zusammenarbeit mit dem französischen Stürmer Kylian Mbappe stößt auf großes Interesse. Laut Goal.com zielt Mourinho darauf ab, Mbappes Siegermentalität aus der Nationalmannschaft auf Real Madrid zu übertragen. Die taktische Disziplin und Entschlossenheit des Trainers könnten Mbappes Effizienz im Angriff weiter steigern.

Auch ein weiterer Führungsspieler des Teams, Jude Bellingham, hat sich positiv über den neuen Trainer geäußert. Der englische Mittelfeldspieler hält Jose Mourinho für einen Top-Experten und freut sich, dass jemand mit einer Sieger-Vita zum Team stößt. Mit Mourinhos Ankunft sind auch Veränderungen in der Transferpolitik des Vereins zu beobachten – der Fokus verschiebt sich von langfristigen Projekten hin zu erfahrenen Spielern, die sofortige Ergebnisse liefern können.

Jorge Andrade betonte, dass Mourinhos Art der Kommunikation mit Presse und Fans sowie sein Auftreten einer der größten Siege in Florentino Perez' Kampagne waren. "Er ist eine Inspirationsquelle für Trainer. Jose genießt seine Arbeit mehr als während seiner ersten Zeit in Madrid (2010-2013), weil er jetzt viel erfahrener ist", sagt Andrade.

Champions League — das Hauptziel

Für Real Madrid war die wichtigste Trophäe schon immer die Champions League. Nach der Enttäuschung der letzten Saison wurde Mourinho mit der Aufgabe betraut, genau dieses Turnier zu gewinnen. Experten glauben, dass die Fähigkeit des Trainers, das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive wiederherzustellen, den Madrider Klub wieder zur stärksten Mannschaft des Kontinents machen wird.

Die wichtigsten Erwartungen an Mourinhos Rückkehr sind:

Wiederherstellung von strikter Disziplin und Siegermentalität im Team;

Maximale Entfaltung des Potenzials von Kylian Mbappe und Jude Bellingham;

Rückkehr des Champions-League-Pokals nach Madrid in naher Zukunft;

Verpflichtung erfahrener und fertiger Stars auf dem Transfermarkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jose Mourinhos zweite Mission den Beginn einer neuen Ära für Real Madrid markiert. Der portugiesische Trainer wird versuchen, seine "goldene Chance" zu nutzen, um Madrid wieder in den Mittelpunkt der Fußballwelt zu rücken.