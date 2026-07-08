Brasilien kehrt nach der WM 2026 mit nur einem Spieler in die Heimat zurück

Die brasilianische Nationalmannschaft, die bei der WM 2026 früher als erwartet ausschied, kehrte nicht in voller Besetzung in ihr Heimatland zurück.

Laut Informationen von Folha de S.Paulo reiste nur ein einziger Spieler des Kaders — Flamengo-Verteidiger Danilo Luis da Silva — zurück nach Brasilien.

26 Spieler wurden sofort aus dem Team entlassen

Brasilien schied nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale vorzeitig aus der Weltmeisterschaft aus.

Dem Bericht zufolge wurden nach dieser Niederlage alle 26 Spieler der Nationalmannschaft sofort von ihren Verpflichtungen entbunden.

Die meisten Spieler flogen in andere Länder

Es wird angemerkt, dass fast alle Spieler es vorzogen, in andere Länder zu reisen, anstatt nach Brasilien zurückzukehren.

Es wird erwartet, dass sie dort ihren Urlaub verbringen oder sich später ihren Vereinen anschließen, um die Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen.

Ancelotti reiste nach Kanada

Auch Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti soll einen Tag nach der Niederlage nach Kanada abgereist sein.

Berichten zufolge besitzt der italienische Trainer dort ein Haus.

Das schlechteste Ergebnis im 21. Jahrhundert

Die Niederlage gegen Norwegen war ein schwerer Schlag für Brasilien.

Mit dem Ausscheiden im Achtelfinale verzeichnete die brasilianische Nationalmannschaft ihr schlechtestes WM-Ergebnis im 21. Jahrhundert.

Für den brasilianischen Fußball ist dieses Ergebnis nicht nur eine Niederlage auf dem Platz, sondern wirft auch ernsthafte Fragen über die Zukunft des Teams auf.