Alvaro Arbeloa in England: Fulham will drei talentierte Spieler von Real Madrid verpflichten

Der FC Fulham bereitet sich intensiv auf die kommende Saison in der Premier League vor und steht kurz vor unerwarteten Transferaktivitäten. Der neu ernannte Cheftrainer Alvaro Arbeloa plant, seine engen Kontakte zu seinem ehemaligen Verein Real Madrid zu nutzen, um drei vielversprechende Spieler zum ältesten Verein Londons zu holen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nachdem der spanische Fachmann einen Dreijahresvertrag bei Fulham unterzeichnet hat, hat er mit einem radikalen Umbau des Kaders begonnen. Laut Goal.com stehen der offensive Mittelfeldspieler Franco Mastantuono, Außenverteidiger Fran Garcia und Stürmer Gonzalo Garcia ganz oben auf Arbeloas Wunschliste. Der Trainer konnte sich während seiner Zeit bei den Madrilenen ein genaues Bild von den Fähigkeiten dieser Spieler machen.

Der Kampf um die jungen Stars aus Madrid

Der spektakulärste Transfer ist zweifellos Franco Mastantuono. Derzeit zeigen 12 führende europäische Vereine Interesse an dem jungen Talent. Dennoch setzt Arbeloa auf seine persönlichen Beziehungen zum Spieler, um das Rennen um eine Leihe zu gewinnen. Dieser Transfer könnte für Fulham nicht nur eine Kaderverstärkung, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Steigerung des Vereinsansehens sein.

Bei Fran Garcia ist die Situation deutlich klarer. Nachdem Real Madrid den Transfer von Marc Cucurella vom FC Chelsea abgeschlossen hat, spielt Fran in den Plänen der Madrilenen keine Hauptrolle mehr. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zum Londoner Club erheblich. Obwohl Stürmer Gonzalo Garcia derzeit an den Trainingseinheiten unter Jose Mourinho teilnimmt, wird erwartet, dass er sich vor Ende des Transferfensters ebenfalls dem FC Fulham anschließt.

Arbeloas Einfluss und eine neue Ära

Alvaro Arbeloa kam mit positiven Empfehlungen von Fußballgrößen wie Florentino Perez und Jose Mourinho an die Spitze von Fulham. Nachdem er bei Real Madrid nach dem Abgang von Xabi Alonso das Team übernommen und zur Vizemeisterschaft in La Liga sowie ins Viertelfinale der Champions League geführt hatte, muss der Trainer nun sein Können in der Premier League unter Beweis stellen.

"Es ist eine große Ehre für mich, bei Fulham, dem ältesten Club Londons, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin der Vereinsführung für das entgegengebrachte Vertrauen dankbar und bin mir der damit verbundenen Verantwortung voll bewusst", betonte der spanische Fachmann in seinem ersten Interview. Es sei daran erinnert, dass die Vereinsführung auch Kandidaten wie Thomas Frank und Kieran McKenna als Nachfolger für Marco Silva in Betracht gezogen hatte, doch am Ende gaben Arbeloas Kontakte zur europäischen Elite den Ausschlag.