Der Torhüter des FC Barcelona, Wojciech Szczęsny, hat die unerwarteten und schmerzhaften Wahrheiten seiner Karriere enthüllt. Der polnische Schlussmann gab an, dass er seit über einem Jahrzehnt jede Parade unter starken körperlichen Qualen ausführt. Dieser Zustand ist auf eine schwere Verletzung zurückzuführen, die er sich während seiner Jugendjahre beim FC Arsenal in London zugezogen hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com führte ein unglücklicher Vorfall im Trainingszentrum von Arsenal im Jahr 2008 zu einem Bruch beider Arme bei Szczęsny. Seitdem haben ihn chronische Schmerzen trotz seiner Zeit bei Spitzenklubs wie der Roma und Juventus nie verlassen. Der Torhüter betonte, dass genau diese körperliche Qual der Hauptgrund für seine Entscheidung war, nach der Euro 2024 in den Ruhestand zu gehen.

Schwierigkeiten im Alltag

In einem Gespräch mit seinem ehemaligen Teamkollegen Grzegorz Krychowiak erzählte Szczęsny, wie viel ihn das Training und die Spiele bei Barcelona kosten. „Den Ball schmerzfrei zu fangen, ist für mich unmöglich. Ich kann mich an keine einzige Parade in meiner Karriere erinnern, bei der ich nichts gespürt habe. Ich habe mich einfach an dieses unangenehme Gefühl gewöhnt“, sagt der erfahrene Torhüter.

Wie sich herausstellt, beschränken sich die Schmerzen nicht nur auf das Spielfeld. Nach dem Training werden die Entzündungen und die Erschöpfung in den Händen so stark, dass selbst einfache alltägliche Aufgaben unmöglich werden. Szczęsny gab zu, dass er manchmal seine Handschuhe nicht ohne Hilfe ausziehen kann.

„Manchmal kann ich den Klettverschluss meiner Handschuhe nicht selbst lösen und muss jemanden um Hilfe bitten. Ich kann nicht einmal eine Wasserflasche in der Hand halten oder habe nicht die Kraft, den Deckel zu öffnen. Es dauert mindestens eine Stunde, bis sich meine Hände erholt haben“, fügte er hinzu.

Mentaler Druck und familiäre Beziehungen

Neben dem körperlichen Leiden sprach Wojciech Szczęsny auch über seine komplizierte Beziehung zu seinem Vater, dem ehemaligen Profitorhüter Maciej Szczęsny. Seinen Worten nach war seine Kindheit von der Angst vor der Rückkehr seines Vaters nach Hause geprägt, was seinen mentalen Zustand nicht unberührt ließ.

Zur Erinnerung: Nachdem Barcelonas Stammtorhüter Marc-André ter Stegen eine schwere Verletzung erlitten hatte, überzeugte die Führung der Katalanen Szczęsny, aus dem Ruhestand zurückzukehren. Derzeit arbeitet er unter Hansi Flick weiter daran, seine Fitness wiederzuerlangen und dem Team zu helfen, doch hinter jeder erfolgreichen Aktion steckt eine enorme körperliche Widerstandsfähigkeit.