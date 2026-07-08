Real Madrid bereitet neuen Vertrag für Jude Bellingham vor

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Real Madrid bereitet neuen Vertrag für Jude Bellingham vor

Real Madrid plant, die aktuelle Vereinbarung mit Mittelfeldspieler Jude Bellingham zu verlängern.

Laut TEAMtalk beabsichtigen die Madrilenen, dem englischen Fußballer einen neuen, langfristigen Vertrag anzubieten. Auch sein Gehalt könnte deutlich erhöht werden.

Bellinghams Leistungen haben die Führung überzeugt

Dem Bericht zufolge ist die Führung von Real Madrid mit Bellinghams konstanten Leistungen in der letzten Saison und seinen Auftritten auf internationaler Bühne zufrieden.

Daher sieht der Verein ihn als eine der Schlüsselfiguren für die Zukunft des Teams und ist bereit, den Vertrag zu verbessern.

Gehalt könnte auf 24,3 Millionen Euro steigen

Es heißt, dass die Madrilenen bereit sind, Bellinghams Jahresgehalt von 18,2 Millionen Euro auf 24,3 Millionen Euro zu erhöhen.

Sollte der Deal zustande kommen, könnte der 23-Jährige zu einem der bestbezahlten Spieler im Kader von Real Madrid aufsteigen.

Ergebnisse der letzten Saison

Bellingham absolvierte in der vergangenen Saison 40 Pflichtspiele.

In diesen Partien konnte der Mittelfeldspieler:

  • 8 Tore erzielen;

  • 5 Vorlagen geben.

Diese Statistiken unterstrichen nicht nur seine Aktivität im Mittelfeld, sondern auch seine Effektivität im Angriff.

Aktueller Vertrag läuft bis 2029

Derzeit läuft Jude Bellinghams Vertrag bei Real Madrid bis Mitte 2029.

Dennoch möchte der Madrider Verein ihn länger binden und seinen Status im Team festigen. Diese Bemühungen um Bellingham zeigen, dass Real Madrid sein zukünftiges Projekt um junge Stars wie ihn herum aufbauen will.

Real MadridJude BellinghamLa LigaFußballTransfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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