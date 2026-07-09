Funktion zum Erstellen öffentlicher Kanäle im nationalen Messenger Max gestartet

Der in Usbekistan immer beliebter werdende nationale Messenger Max hat eine neue und wichtige Funktion für seine Nutzer eingeführt. Ab sofort können Nutzer der Android-Plattform innerhalb des Dienstes öffentliche Kanäle erstellen und ihre bestehenden privaten Kanäle in ein offenes Format umwandeln. Diese Neuerung stärkt den Ruf der Plattform als Ort für Informationsaustausch und soziale Medien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Angaben des Pressedienstes des Messengers wird diese Funktion in den kommenden Tagen auch in den Desktop- und Webversionen der Anwendung verfügbar sein. Dies ermöglicht es Content-Erstellern, ihre Reichweite zu vergrößern und Informationen an einen unbegrenzten Nutzerkreis zu verbreiten.

Vorgehensweise zur Erstellung eines neuen Kanals

Der Prozess zur Eröffnung eines öffentlichen Kanals ist sehr einfach und intuitiv gestaltet. Dazu muss der Nutzer in den Bereich "Chats" gehen und die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Kanals drücken. Anschließend sind der Kanalname, eine Beschreibung und ein Titelbild festzulegen. Im letzten Schritt genügt es, den Kanal auf den Status "öffentlich" zu setzen und einen eindeutigen Link hinzuzufügen.

Es ist erwähnenswert, dass aus Sicherheitsgründen und zur Identitätsprüfung von Erstellern öffentlicher Kanäle die Anbindung des "Digital ID"-Systems verlangt wird. Sollte der Nutzer diese Identifizierung noch nicht durchgeführt haben, leitet das System ihn automatisch zur Registrierung weiter. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Verbreitung von Fake-News und schädlichen Inhalten auf der Plattform zu verhindern.

Statistiken und Wachstumsraten

Die rasante Entwicklung des Max-Messengers spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Laut Unternehmensbericht überstieg die Gesamtzahl der Kanäle auf der Plattform bis Juli dieses Jahres die Marke von 10 Millionen. Die Gesamtzuschauerzahl beläuft sich auf beeindruckende 430 Millionen Abonnenten.

Auch die Zahl der aktiven Nutzer des Messengers wächst stetig und hat aktuell die Marke von 125 Millionen überschritten. Es wird erwartet, dass die Einführung der Funktion für öffentliche Kanäle die Position der Max-Plattform im Wettbewerb mit großen Konkurrenten wie Telegram stärken wird.

Experten sind der Meinung, dass das Aufkommen offener Kanäle im nationalen Messenger neue Marketingmöglichkeiten für lokale Marken, Medien und Blogger schafft. Dies wiederum wird den weiteren Ausbau des digitalen Ökosystems in Usbekistan vorantreiben.