Sind unsere Vorstellungen vom Universum falsch? Das Kopernikanische Prinzip steht in Frage

Das Kopernikanische Prinzip, einer der Grundpfeiler der modernen Kosmologie, hat einen unerwarteten Schlag erhalten. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Universum möglicherweise nicht in alle Richtungen die gleiche Struktur aufweist, wie wir bisher dachten. Diese Entdeckung könnte eine Überarbeitung grundlegender Theorien über die Entstehung und Entwicklung des Universums erzwingen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Neue Analysen auf Basis der Daten des Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Projekts haben unter Physikern für große Diskussionen gesorgt. Wissenschaftler untersuchten die Verteilung von fast 47 Millionen Galaxien in einer Entfernung von bis zu 11 Milliarden Lichtjahren. Die Forschungsergebnisse wurden von der Publikation ixbt.com veröffentlicht.

Zweifel an der Einheitlichkeit des Universums

Die von den Physikern Francesco Sylos Labini und Marco Galoppo durchgeführte Studie zeigte, dass das Universum selbst auf extrem großen Skalen in verschiedene Richtungen unterschiedlich aussieht. Dies widerspricht dem kosmologischen Prinzip. Diesem Prinzip zufolge sollte Materie in sehr großen Entfernungen statistisch gesehen in alle Richtungen gleichmäßig verteilt sein, auch wenn Galaxien in geringer Entfernung Cluster bilden.

In ihrer Arbeit verwendeten die Wissenschaftler eine neue statistische Methode namens Angular Distribution of Pairwise Distances (ADPD). Diese Methode ermöglicht es zu bewerten, wie sich die Galaxienverteilung in Abhängigkeit von Entfernung und Richtung ändert. Die durch die Analyse festgestellte Anisotropie (Änderung der Eigenschaften je nach Richtung) bleibt bis zu einer Entfernung von etwa 3,26 Milliarden Lichtjahren (ein Gigaparsec) bestehen.

Werden die Einstein-Gleichungen überarbeitet?

Bisher wurden solche ungleichmäßigen Strukturen nur auf Skalen von Dutzenden oder Hunderten von Megaparsec beobachtet. Die neue Studie zeigt, dass dieser Wert tausendmal größer ist als erwartet. Sollten diese Daten durch unabhängige Methoden bestätigt werden, müssten die grundlegenden Modelle der kosmischen Evolution geändert werden.

Insbesondere müssten Wissenschaftler einen neuen Ansatz für die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein finden oder komplexere Faktoren berücksichtigen, die die Expansion des Universums beeinflussen. Auch Hypothesen zur Wechselwirkung dunkler Materie könnten aktualisiert werden.

Bisher überstürzen die Autoren der Studie keine endgültigen Schlussfolgerungen. Möglicherweise wird das Universum in noch größeren Entfernungen statistisch gesehen doch noch einheitlich. Die DESI-Daten haben jedoch bereits unerwartete und komplexe Fragen an die moderne Physik gestellt.