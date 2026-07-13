Ruben Amorim möchte Manchester United-Stars zum AC Mailand locken

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Ruben Amorim möchte Manchester United-Stars zum AC Mailand locken

Ruben Amorim, der kürzlich zum Cheftrainer des italienischen Klubs AC Mailand ernannt wurde, konzentriert sich bei der Gestaltung seines neuen Projekts auf Spieler seines ehemaligen Vereins Manchester United. Der portugiesische Taktiker hat vier Akteure des englischen Klubs auf seine Liste gesetzt, um die "Rossoneri" zu verstärken. Als wichtigstes Ziel gilt dabei der marokkanische Verteidiger Noussair Mazraoui, wie Goal.com berichtet. berichtet.

Laut einem Bericht von Metro Sport hat Ruben Amorim sein offizielles Interesse an Mazraoui bei der Mailänder Führung hinterlegt. Der Verteidiger, der im vergangenen Jahr für 17 Millionen Pfund von Bayern München nach Manchester wechselte, hatte sich durch seine Vielseitigkeit das Vertrauen des Trainers erarbeitet. Amorim sieht in ihm eine Schlüsselfigur, nicht nur in der Defensive, sondern auch bei der Kontrolle des Spieltempos.

Weitere Namen auf der Transferliste

Mazraoui ist nicht das einzige Ziel von Amorim. Der Trainer möchte drei weitere Spieler aus dem Kader von Manchester United nach Italien holen:

  • Manuel Ugarte — den Amorim noch aus seiner Zeit bei Sporting CP bestens kennt;
  • Mason Mount — um die Kreativität im Mittelfeld zu erhöhen;
  • Amad Diallo — um für mehr Tempo in der Offensive zu sorgen.
Diese Transfers dürften für den AC Mailand jedoch kein leichtes Unterfangen werden. Insbesondere Manuel Ugarte hat durch eine schwere Verletzung während der Weltmeisterschaft an Marktwert eingebüßt, während die Führung von Manchester United bereits signalisiert hat, dass sie Angebote für Mason Mount und Amad Diallo nicht in Betracht ziehen will.

Wie der bekannte Transfer-Experte Matteo Moretto auf dem YouTube-Kanal von Fabrizio Romano mitteilte, haben bisher keine offiziellen Verhandlungen zwischen den Vereinen begonnen. Obwohl Mazraoui noch bis 2028 unter Vertrag steht, könnte Amorims persönliches Interesse die Situation in den letzten Tagen des Transferfensters noch verändern.

Während seiner Zeit in Manchester äußerte sich Ruben Amorim sehr positiv über Mazraoui. "Er ist ein moderner Spieler. Er versteht das Spiel sehr gut, verfügt über eine hohe Technik und ist stark in Eins-gegen-Eins-Duellen. Wir brauchen genau solche Spieler, die sicher am Ball agieren", wurde der Trainer von Goal.com zitiert.

Nach seinem 14-monatigen Engagement in England möchte der Mailänder Cheftrainer in Italien ein neues Kapitel aufschlagen und seinen Spielstil weiterentwickeln. Dieser geplante "Raubzug" bei Manchester United wird als wichtiger Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer Mannschaft gewertet, die in der Serie A um den Meistertitel kämpfen kann.

МиланМанчестер ЮнайтедRuben AmorimТрансферларФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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