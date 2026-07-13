Apple beginnt Arbeit am iPhone 20: Jubiläums-Smartphone erhält ein völlig neues Design

Es wurde bekannt, dass Apple mit der ernsthaften Arbeit an seinem Jubiläums-Smartphone, dem iPhone 20 (oder iPhone XX), begonnen hat. Obwohl die Markteinführung dieses Geräts noch einige Jahre entfernt ist, hat das Unternehmen bereits mit der Modernisierung seiner Produktionslinien begonnen. Diese Informationen stammen von dem bekannten Insider Fix Focus Digital. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Berichten zufolge sind radikale Änderungen beim Design des iPhone 20 zu erwarten. Insbesondere könnte das Gerät zu einem Gehäuse aus reinem Glas zurückkehren. Es wird erwartet, dass die in den letzten Generationen verwendeten Titan- und Metallrahmen durch speziell behandelte Glaspaneele ersetzt werden. Der Produktionsprozess soll der Technologie ähneln, die für das iPhone Air der ersten Generation verwendet wurde, das damals als revolutionär galt.

Revolution bei Bildschirm und FaceID-System

Eine der wichtigsten Änderungen am neuen Modell betrifft das Display. Es wird spekuliert, dass das iPhone 20 über einen an allen vier Seiten gebogenen Bildschirm verfügen wird. Dies macht das Smartphone angenehmer in der Handhabung und sorgt für eine optisch rahmenlose Erscheinung. Zudem könnte die von Apple-Fans lang ersehnte Technologie – die vollständige Platzierung der FaceID-Sensoren unter dem Bildschirm – bei diesem Modell endlich umgesetzt werden.

Sollte diese Technologie erfolgreich implementiert werden, wird die aktuelle Dynamic Island deutlich verkleinert. Auf dem Bildschirm bleibt nur ein kleines Loch für die Frontkamera, während alle anderen Sensoren unter dem Display verborgen sind. Dies wird das Erscheinungsbild von Apple-Geräten auf ein völlig neues Niveau heben.

Kamera und Bildqualität

Auch das Kamerasystem des Smartphones wurde nicht vernachlässigt. Apple plant, im iPhone 20 Sensoren der neuen LOFIC-Generation einzusetzen. Diese Technologie dient dazu, den Dynamikumfang von Bildern zu erweitern. Dadurch wird es möglich, detailreiche und hochwertige Fotos selbst bei extrem hellen oder dunklen Lichtverhältnissen aufzunehmen.

Fix Focus Digital hat bereits in der Vergangenheit wichtige Neuigkeiten aus der Tech-Welt korrekt vorhergesagt, darunter Informationen zum iPhone SE4 und zum Huawei Pocket 2. Der Insider betont zudem, dass Apple derzeit die Arbeit an einem faltbaren iPhone pausiert hat, um sich voll und ganz auf die Jubiläumsversion des klassischen Smartphones zu konzentrieren.

Angesichts der hohen Nachfrage nach Apple-Produkten werden solch große Änderungen beim iPhone 20 zweifellos auf großes Interesse bei den Nutzern stoßen. Obwohl es sich derzeit noch um frühe Leaks handelt, deuten die Veränderungen in der Lieferkette des Unternehmens auf das enorme Ausmaß des Projekts hin.