Neymar beendet Nationalmannschaftskarriere und spielt Poker in Las Vegas

Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar schlägt ein neues Kapitel in seiner Profikarriere auf. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde bekannt, dass der 34-jährige Star am prestigeträchtigen World Series of Poker (WSOP) Turnier in Las Vegas teilnimmt, wie Goal.com berichtet. berichtet darüber.

Der brasilianische Angreifer reiste kurz nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika nach Las Vegas. Am Samstagabend nahm er am Tisch Platz, um am Hauptevent mit einem Buy-in von 10.000 Dollar teilzunehmen. Für Neymar ist dies nicht die erste Erfahrung in der Welt des Glücksspiels; bereits 2025 überraschte er viele, als er den Finaltisch desselben Turniers erreichte.

Ein bitteres Ende und eine neue Beschäftigung

Doch diesmal war Neymars Glück am Pokertisch so kurzlebig wie auf dem Fußballplatz. Er schied bereits am ersten Turniertag aus. Dieses Scheitern wirkte auf die brasilianischen Fans symbolisch, da auch sein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft ein ebenso frühes Ende fand.

Zur Erinnerung: Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 verlor die brasilianische Nationalmannschaft mit 1:2 gegen Norwegen. Nach dieser Partie am 5. Juli gab Neymar offiziell seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Für den Spieler, der an vier Weltmeisterschaften teilnahm und Brasiliens Rekordtorschütze wurde, war dieser Abschied schmerzhaft.

Verletzungen beeinträchtigten Neymars Zustand während des Turniers erheblich. Aufgrund einer Wadenverletzung kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler. Sein letztes Tor im Nationaltrikot erzielte er per Elfmeter gegen Norwegen, doch die Gegner, angeführt von Erling Haaland, sicherten sich den Sieg.

Ein umstrittenes Hobby

Neymars Leidenschaft für Poker sorgte bereits früher für hitzige Debatten. Anfang des Jahres wurde er von der brasilianischen Öffentlichkeit scharf kritisiert, weil er fast 24 Stunden lang Online-Poker spielte, während sein Verein in der Tabelle gegen den Abstieg kämpfte. Der Fußballer betont stets, dass es seine persönliche Entscheidung sei, wie er seine Freizeit verbringe.

"Leider konnte ich in den letzten Tagen aufgrund der körperlichen Belastung nicht spielen. Deshalb habe ich Zeit gefunden, mich meinem liebsten Hobby außerhalb des Fußballs zu widmen – dem Poker", erklärte Neymar in einem früheren Interview. Nun, da er vom Druck der Nationalmannschaft befreit ist, wird erwartet, dass der Star weiterhin andere Bereiche für sich entdeckt.