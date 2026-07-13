SpaceX lässt neue Starlink-Satellitengeneration absichtlich in der Atmosphäre verglühen

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk macht einen weiteren wichtigen Schritt in der Weltraumforschung. Im Rahmen des kommenden Starship-Fluges ist geplant, erstmals eine neue Generation von Starlink V3-Satelliten in den Orbit zu bringen. Die Besonderheit dieser Mission besteht jedoch darin, dass diese Geräte nicht für den dauerhaften Verbleib im Weltraum gedacht sind, sondern am Ende des Fluges in der Atmosphäre verglühen sollen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com wird das Starship-Raumschiff bei seinem nächsten Testflug 20 Starlink V3-Satelliten ins All befördern. Diese Geräte werden sich entlang der suborbitalen Flugbahn der Rakete bewegen. Das bedeutet, dass sie nach Erreichen einer bestimmten Höhe gemeinsam mit dem Raumschiff wieder absteigen und beim Eintritt in die dichten Schichten der Erdatmosphäre durch Reibung vollständig zerstört werden.

Die Starlink V3-Serie soll das globale Satelliten-Internetnetzwerk grundlegend verbessern. Diese Geräte der neuen Generation wurden entwickelt, um die Bandbreite des Netzwerks erheblich zu erweitern und die Datenübertragungsraten zu steigern. Dennoch wird die erste Charge ausschließlich für technische Tests und zur Überwachung des Zustands des Starship-Raumschiffs geopfert.

Eine neue Methode zur Überprüfung der Starship-Sicherheit

Der interessanteste Aspekt der Mission ist, dass diese Satelliten als eine Art „Auge“ zur Inspektion des Starship-Raumschiffs selbst dienen werden. Sechs Satelliten sind mit speziellen Kameras ausgestattet, die während des Fluges den Hitzeschild des Starship scannen. Die aufgenommenen Bilder werden in Echtzeit an die SpaceX-Operatoren übertragen.

Ingenieure nutzen eine raffinierte Methode, um die Robustheit des Hitzeschilds des Raumschiffs zu testen. Einige der Hitzeschutzplatten sind weiß lackiert und dienen als Zielmarkierungen für die Satellitenkameras. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Schäden an der Schutzschicht oder das Ablösen von Platten aufgrund der hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Diese Tests sind für SpaceX von entscheidender Bedeutung, da Starship in Zukunft das primäre Transportmittel für Missionen zum Mond und zum Mars sein soll. Die sichere Rückkehr des Raumschiffs zur Erde hängt direkt von der Zuverlässigkeit seines Hitzeschilds ab. Diese „Kamikaze“-Mission der Starlink V3-Geräte wird eine wertvolle Datenbasis für zukünftige sichere Flüge liefern.

Den aktuellen Plänen zufolge ist der nächste Flug des Starship-Systems für den 16. Juli angesetzt. Wenn alles erfolgreich verläuft, wird diese Mission nicht nur die Fähigkeiten der neuen Internet-Satellitengeneration unter Beweis stellen, sondern auch die Widerstandsfähigkeit des größten Raketensystems.