Kylian Mbappé gegen Spanien: Die letzte Chance, den Kritikern zu antworten

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Kylian Mbappé gegen Spanien: Die letzte Chance, den Kritikern zu antworten

Das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien ist für Kylian Mbappé mehr als nur ein Ticket für das Finale; es ist eine Gelegenheit für eine persönliche Revanche und eine Bühne, um sein Können unter Beweis zu stellen. Neben der Revanche für die Niederlage gegen La Roja im Halbfinale der Euro 2024 vor zwei Jahren möchte Mbappé eine klare Antwort auf die unaufhörliche Kritik der Madrider Presse geben. Dies berichtet Goal.com .

Der 27-jährige französische Stürmer ist in der Form seines Lebens beim Turnier angekommen. Dennoch verlief seine Zeit auf Vereinsebene nicht so reibungslos wie erwartet. In seinen zwei Spielzeiten bei Real Madrid konnte er noch keinen großen Titel gewinnen, was den Druck der Medien und Fans in der spanischen Hauptstadt massiv erhöht hat.

Eine schwierige Zeit in Madrid und Konflikte mit der Presse

Seit seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im Jahr 2024 ist sein Verhältnis zu den spanischen Journalisten angespannt. Obwohl er in 103 Spielen für den Madrider Club 86 Tore erzielt hat, wurde diese Bilanz durch den mangelnden Gesamterfolg des Teams überschattet. Laut Goal.com richtet sich die gesamte Kritik auf den Star des Teams, Mbappé, während die Los Blancos große Titel verpassen.

Besonders das Ende der Saison 2025/26 wurde für den Spieler zum Albtraum. Real Madrid fiel im Titelrennen deutlich hinter den Erzrivalen FC Barcelona zurück und schied im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München aus. Vor dem Hintergrund dieser Misserfolge wurde auch Mbappés Verhalten abseits des Platzes von der spanischen Presse scharf kritisiert.

Die persönliche Revanche des französischen Kapitäns

Obwohl Mbappé in der vergangenen Saison über 40 Tore erzielte, wurde sein Leistungsabfall in der zweiten Saisonhälfte zum neuen Thema für Kritiker. Von Mitte Februar bis zum Saisonende traf er verletzungsbedingt nur noch viermal. Nun möchte er alle Zweifel ausräumen, indem er gegen die Nationalmannschaft des Landes antritt, das zu seiner zweiten Heimat geworden ist.

Ein Sieg im WM-Halbfinale ist für Mbappé aus folgenden Gründen entscheidend:

  • Revanche an Spanien für die Niederlage im Halbfinale der Euro 2024;
  • Den Fans und der Presse von Real Madrid beweisen, dass er immer noch der beste Spieler der Welt ist;
  • Die französische Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale führen.
Dieses Duell könnte nicht nur als Kampf zwischen zwei starken Nationalmannschaften in die Geschichte eingehen, sondern auch als der Versuch eines Superstars, seinen Ruf wiederherzustellen. Wenn Mbappé Spanien stoppen kann, wird er als Sieger nach Madrid zurückkehren und die negative Welle gegen ihn stoppen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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