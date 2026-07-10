Fehler in der Startup-Welt: Ein Investor mit über 500 Projekten teilt seine Erfahrungen

Charles Hudson, Gründer und Managing Partner von Precursor Ventures, verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Startup-Ökosystem und hat in über 500 Unternehmen investiert. In einem Interview mit dem Projekt Build Mode sprach er über die größten Fehler, die junge Unternehmer heute machen, und die veränderten Regeln für die Kapitalbeschaffung. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Hudson betont, dass sich die Marktbedingungen drastisch verändert haben und alte „Playbooks“ nicht mehr funktionieren. Insbesondere die beispiellosen Wachstumsraten im Bereich AI haben die Erwartungen der Investoren in die Höhe getrieben. Derzeit können Unternehmen, die in anderen Sektoren ein zwei- oder dreifaches Wachstum aufweisen, von Investoren immer noch als „gut, aber nicht exzellent“ eingestuft werden. Dies erfordert von Gründern einen kreativeren Ansatz.

Hohe Bewertungen und das Risiko der „Gefangenschaft“

Viele Startup-Gründer streben eine möglichst hohe Bewertung (Valuation) für ihr Unternehmen an. Obwohl dies nützlich erscheint, um die Aufmerksamkeit der Medien zu gewinnen und das Ansehen bei anderen Investoren zu steigern, hält Hudson dies für ein ernstes Risiko. Ihm zufolge kann eine zu hohe Bewertung einen Gründer zum „Gefangenen“ seines eigenen Unternehmens machen.

„Sie sammeln eine große Menge Geld ein und überzeugen die Leute von ehrgeizigen Zielen. Investoren erwarten nicht nur ihr Geld zurück, sondern dass Sie etwas aufbauen, das das bereitgestellte Kapital wert ist“, sagt Hudson. Daher müssen Gründer ihre Möglichkeiten realistisch einschätzen und festlegen, mit wem sie in den nächsten 10 Jahren zusammenarbeiten möchten.

Worauf sollte man bei der Wahl eines Investors achten?

Beim Fundraising sollte man nicht vergessen, dass nicht nur der Investor Sie auswählt, sondern auch Sie den Investor auswählen. Hudson empfiehlt, die Versprechen der Investoren bezüglich Personalbeschaffung, Go-to-Market (GTM)-Strategien und Verbindungen zu anderen Plattformen zu überprüfen. Der effektivste Weg hierfür ist das Gespräch mit anderen Startup-Gründern aus dem Portfolio des Investors.

Venture Capital ist nicht für alle Geschäftsmodelle geeignet. Hudson ist der Meinung, dass Venture Capital nur in Projekte fließen sollte, die in der Lage sind, die Kosten eines gesamten Fonds zu decken. Oft können gute Geschäftsprojekte kein Venture-Wachstum erzielen, und das ist völlig in Ordnung.

Derzeit vergleichen Investoren Startups nicht nur mit den Kennzahlen des Vorjahres, sondern mit den am schnellsten wachsenden AI-Unternehmen der Geschichte. Dies zeigt, wie stark der Wettbewerb in der Startup-Welt geworden ist. Laut ixbt.com können unter diesen Bedingungen nur Projekte erfolgreich sein, die die Marktbedürfnisse richtig verstehen und strategische Partner wählen.