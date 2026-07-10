SpaceX-Aktien fallen nach Aufnahme in den Nasdaq-100-Index unerwartet

Die Aktien des von Elon Musk geführten Unternehmens SpaceX erlebten nach der Aufnahme in den renommierten Nasdaq-100-Index einen unerwarteten Rückgang. Zum 7. Juli fielen die Wertpapiere des Unternehmens innerhalb eines Tages unter den Platzierungspreis. Dies war für viele Investoren eine Überraschung, da die Aufnahme in einen Index normalerweise einen Kursanstieg erwarten lässt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während des Handels fielen die SpaceX-Papiere auf 145 Dollar, was deutlich unter dem ursprünglichen Wert von 150 Dollar liegt. Obwohl sich die Preise später bei etwa 148 Dollar stabilisierten, hat das Unternehmen in den letzten fünf Tagen 13 Prozent seines Marktwerts verloren. Im Vergleich zum Höchststand im Juni beträgt der Rückgang 35 Prozent.

Anlegerbedenken und finanzielle Kennzahlen

Analysten sind der Meinung, dass die extrem hohe Bewertung des Unternehmens (etwa 2 Billionen Dollar) den Aktienkurs belastet. Laut ixbt.com schloss SpaceX das letzte Jahr zwar mit einem Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar ab, der Nettoverlust erreichte jedoch 5 Milliarden Dollar. Auch die mögliche Fusion mit einem weiteren Projekt von Musk, xAI, sorgt bei Investoren aufgrund des zusätzlichen Kapitalbedarfs für Besorgnis.

Die allgemeine Lage am US-Markt hat sich ebenfalls negativ auf die Position von SpaceX ausgewirkt. Steigende Energiepreise vor dem Hintergrund neuer Sanktionen gegen iranisches Öl führten zu Volatilität an den Börsen. Unter solchen Bedingungen geraten Aktien von High-Tech-Unternehmen als erste unter Druck.

Wettbewerb und Zukunftsaussichten

Während die SpaceX-Aktien fallen, gab der Hauptkonkurrent, das Unternehmen Blue Origin von Jeff Bezos, bekannt, 10 Milliarden Dollar an externen Investitionen zu gewinnen. Derzeit sind beide Unternehmen aktiv an der Entwicklung von Raumfahrtsystemen für die Mondmissionen der NASA beteiligt.

Dennoch blicken große Finanzinstitute zuversichtlich auf die Zukunft von SpaceX. Insbesondere Analysten von Morgan Stanley haben ein Kursziel von 300 Dollar für die Aktien festgelegt und empfehlen den Kauf. Die Deutsche Bank bewertet die Aktien unter Berücksichtigung der Integration der Weltrauminfrastruktur mit AI-Systemen auf etwa 255 Dollar.

Für Technologiebegeisterte und Investoren zeigen diese Veränderungen, wie volatil der globale Luft- und Raumfahrtmarkt ist. Der Kursrückgang bei Giganten wie SpaceX könnte langfristig auf neue Chancen oder eine Umstrukturierung des Marktes hindeuten.