England besiegt Norwegen in der Verlängerung

Im Viertelfinale der FIFA 2026 Weltmeisterschaft, England besiegte Norwegen mit 2:1. Bei der Begegnung im Stadion von Miami endete die reguläre Spielzeit mit 1:1, in der Verlängerung erzielte England den Siegtreffer.

Norwegen ging in der 36. Minute durch ein Tor von Andreas Schjelderup in Führung. England antwortete kurz vor Ende der ersten Halbzeit. In der 45.+2. Minute Jude Bellingham traf ins Netz. In der Verlängerung, in der 93. Minute, erzielte Bellingham erneut ein Tor und brachte England in Führung.

In der Spielstatistik wirkte England etwas aktiver. Das Team gab 14 Schüsse ab, davon 8 aufs Tor. Norwegen verzeichnete 13 Schüsse und 5 Torschüsse.

England dominierte den Ballbesitz mit 53 Prozent. Norwegen kam auf 47 Prozent. Auch bei der Passanzahl lag England mit 606 Pässen vorne. Norwegen spielte 537 Pässe.

Bei der Passgenauigkeit erreichte England 91 Prozent, Norwegen 86 Prozent. Bei den Fouls beging Norwegen 10, England 8 Verstöße. Norwegen erhielt 1 gelbe Karte, während England das Spiel ohne Verwarnungen beendete. Abseitsstellungen wurden mit 1:5 und Eckbälle mit 7:4 registriert.

Damit zieht England ins Halbfinale ein. Norwegen scheidet aus dem Turnier aus.