Zertifizierungsprozess der Boeing 737 MAX 7 steht vor dem Abschluss: 13 Jahre Warten haben ein Ende

Eines der am längsten erwarteten und mit zahlreichen Hindernissen behafteten Projekte der Luftfahrtwelt, die Boeing 737 MAX 7, hat endlich die letzte Phase erreicht. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, wird die Zertifizierung des Modells durch die US-Luftfahrtbehörde FAA bis Ende Juli 2026 erwartet. Sollte dieser Termin eingehalten werden, hätte Boeing eines der komplexesten Projekte seiner Geschichte erfolgreich abgeschlossen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Programm der Boeing 737 MAX 7 wurde offiziell im Mai 2013 gestartet. Ursprünglichen Plänen zufolge sollten die Flugzeuge bereits 2019 an die Kunden ausgeliefert werden. Aufgrund verschiedener technischer und sicherheitsrelevanter Probleme zog sich die Arbeit an dem Projekt jedoch fast 13 Jahre hin. Infolgedessen verzögerte sich der ursprüngliche Auslieferungstermin um sieben Jahre.

Sicherheitsprobleme und Gründe für die Verzögerungen

Der erste schwere Rückschlag für das Projekt waren die Abstürze von Flugzeugen der Boeing 737 MAX-Familie in den Jahren 2018 und 2019. Nach diesen Tragödien wurden die Flüge dieses Flugzeugtyps weltweit ausgesetzt. Später kam der Zertifizierungsprozess des Modells MAX 7 aufgrund von Mängeln am Enteisungssystem der Triebwerke erneut zum Stillstand. Die Ingenieure benötigten fast zwei Jahre, um diese Mängel zu beheben, und die Arbeiten wurden erst Ende 2025 abgeschlossen.

Zudem lenkte der Vorfall im Januar 2024, bei dem sich bei einer Boeing 737 MAX 9 der Fluggesellschaft Alaska Airlines während des Fluges ein Türverschluss löste, die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden noch stärker auf das Unternehmen. Die FAA verschärfte die Kontrolle der Produktionsprozesse bei Boeing und weitete den Umfang der Inspektionen für alle neuen Modelle aus. Dies erforderte zusätzliche Tests und Dokumentationsarbeiten für die MAX 7.

Technische Möglichkeiten und Hauptkunden

Die Boeing 737 MAX 7 ist das kompakteste Modell ihrer Familie. Zu ihren Hauptmerkmalen gehören:

Passagierkapazität: bis zu 172 Personen je nach Konfiguration;

Maximale Flugreichweite: ca. 7000 Kilometer;

Zweck: Ersatz der veralteten Boeing 737-700 Modelle.

Hauptkunde für dieses Modell bleibt die amerikanische Fluggesellschaft Southwest Airlines. Die Fluggesellschaft hat insgesamt 256 dieser Flugzeuge bestellt, was mehr als 90 Prozent aller Bestellungen für die MAX 7 ausmacht. Derzeit sind etwa 20 fertige Flugzeuge am Standort Moses Lake im US-Bundesstaat Washington eingelagert. Nach Erhalt der Zertifizierung plant das Unternehmen, diese sofort an die Kunden auszuliefern.

Die Inbetriebnahme der Boeing 737 MAX 7 dürfte den Wettbewerb im Segment der Regional- und Mittelstreckenflüge verschärfen. Das Unternehmen arbeitet neben diesem Modell auch an der größeren 737 MAX 10, stößt dort jedoch ebenfalls auf terminliche Schwierigkeiten. Luftfahrtexperten betonen, dass die erfolgreiche Zertifizierung der MAX 7 ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Marke Boeing sein wird.