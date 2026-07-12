Jude Bellinghams Heldentat: England besiegt Norwegen und zieht ins Halbfinale ein

Das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen England und Norwegen war reich an dramatischen Ereignissen. Jude Bellinghams Doppelpack sicherte den "Three Lions" einen 2:1-Sieg und brachte das Team ins Halbfinale. Nach dieser Niederlage mussten Erling Haaland und seine Teamkollegen das Turnier verlassen. Dies berichtet Goal.com .

England versuchte von den ersten Minuten an, in der sengenden Hitze Floridas die Kontrolle zu übernehmen. Doch wie Goal.com berichtet, gelang es den Norwegern, den Führungstreffer zu erzielen. Eine Flanke von Andreas Schjelderup von der linken Seite prallte unerwartet gegen den Pfosten und landete im Netz. Torhüter Jordan Pickford machte in dieser Situation einen Fehler und reagierte zu spät.

Die englische Nationalmannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel wirkte nach dem Gegentor kurzzeitig verunsichert. Auf norwegischer Seite hatten Martin Odegaard und Alexander Sorloth gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit drang Jude Bellingham nach einem Zuspiel von Anthony Gordon in den Strafraum ein und stellte mit einem präzisen Schuss den Ausgleich her.

Verlängerung und entscheidende Momente

In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich beide Teams auf Vorsicht. Tore von Harry Kane und Torbjorn Heggem wurden von den Schiedsrichtern aus verschiedenen Gründen aberkannt. Norwegen wirkte bei Standardsituationen sehr gefährlich, insbesondere als ein Kopfball von Kristoffer Ajer die Latte traf. Da die reguläre Spielzeit unentschieden endete, musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen.

In der dritten Minute der Verlängerung konnte der norwegische Torhüter Orjan Nyland einen Distanzschuss von Morgan Rogers nicht festhalten. Jude Bellingham reagierte am schnellsten auf den Abpraller, schnürte seinen Doppelpack und brachte sein Team in Führung. Dieses Tor war entscheidend für den Ausgang der Partie.

Bis zum Spielende zeigte England eine disziplinierte Defensivleistung. Djed Spence und Bukayo Saka hätten bei Kontern erhöhen können, doch der norwegische Torhüter zeigte sein Können. Am Ende brachte England den 2:1-Sieg über die Zeit und trifft im Halbfinale nun auf Argentinien oder die Schweiz. Für Erling Haaland endete die Reise im großen Turnier damit im Viertelfinale.