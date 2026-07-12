Reed Jobs, der Sohn des Apple-Gründers Steve Jobs, leitet heute ein riesiges Projekt an der Schnittstelle von Technologie und Medizin. Er spricht lieber über revolutionäre Veränderungen im Kampf gegen Krebs und in der Biotechnologie als über seinen berühmten Nachnamen. Das von ihm gegründete Venture-Unternehmen Yosemite entwickelt sich zu einer führenden Kraft bei der Finanzierung von Krebsforschung und der Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einem Interview mit TechCrunch teilte Reed Jobs den aktuellen Status und die Zukunftspläne seines 2023 gestarteten Yosemite-Projekts mit. Das Unternehmen kombiniert traditionelles Risikokapital mit philanthropischen Mitteln, um akademische Forschung in kommerzielle Biotech-Startups zu verwandeln. Dieser Ansatz fungiert als wichtige Brücke, um rohe Ideen aus Universitätslaboren in die Praxis umzusetzen.

Zusammenarbeit von KI und Onkologie

Reed Jobs betont, dass KI-Technologien derzeit einen großen Teil der Aktivitäten von Yosemite ausmachen. KI beschleunigt die Entdeckung von Medikamenten und die Gestaltung klinischer Studien in einem beispiellosen Ausmaß. Seiner Meinung nach liegen Krebsbehandlungen nicht fertig in den Archiven großer Pharmaunternehmen, sondern müssen mithilfe neuen Wissens und neuer Technologien von Grund auf neu geschaffen werden.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, seinen zweiten Fonds in Höhe von 350 Millionen Dollar aufzubauen, von dem ein Drittel direkt in Startups fließt, die vom Yosemite-Team selbst gegründet werden. Diese Projekte, die in Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten wie Yale, Berkeley und Stanford durchgeführt werden, zielen auf die Bekämpfung der komplexesten Krebsarten ab. Die restlichen Mittel werden zur Unterstützung vielversprechender Biotech-Unternehmen verwendet, die von anderen Teams gegründet wurden.

Therapiemethoden der nächsten Generation

Eines der interessantesten Projekte im Yosemite-Portfolio ist das Unternehmen Quarry. Dieses Startup arbeitet an einer einzigartigen Methode namens „induzierte Nähe“. Dabei blockiert das Medikament nicht einfach krankheitsverursachende Proteine, sondern schleust sie physisch in das zelleigene Abbau-System, um sie zu zerstören. Dies ist ein völlig neuer und effektiverer Ansatz in der Krebstherapie.

Reed Jobs folgt in seiner Arbeit den Prinzipien der Offenheit und dem Engagement für Innovation. Sein Team besteht derzeit aus 17 hochqualifizierten Spezialisten, die daran arbeiten, die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften der Onkologie auf den Markt zu bringen. Derzeit eröffnet das Auslaufen von Patenten für viele bekannte Medikamente neue Möglichkeiten für innovative Unternehmen wie Yosemite.

Solche biotechnologischen Ansätze sind auch für Fachleute und Investoren von großer Bedeutung. In einer Zeit, in der sich Krebsbehandlungsmethoden weltweit mit digitalen Technologien integrieren, zeigt die Erfahrung von Fonds wie Yosemite, wie die Zukunft der Medizin aussehen wird. Dass Reed Jobs das technologische Erbe seines Vaters im medizinischen Bereich fortführt, um Menschenleben zu retten, wird von Branchenexperten hoch geschätzt.