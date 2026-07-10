Indien erreicht neuen Meilenstein in der Smartphone-Produktion: Partnerschaft zwischen Vivo und Dixon

Die indische Regierung hat offiziell eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures zwischen der chinesischen Marke Vivo und dem lokalen Unternehmen Dixon Technologies genehmigt. Dieser Schritt soll eine neue Ära in der Smartphone-Fertigungsindustrie des Landes einläuten, die auf den Erfolg von Apple folgt. Durch diese Partnerschaft will Indien seine Position auf dem globalen Elektronikmarkt weiter festigen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das neu gegründete Joint Venture wird zu 51 % Dixon und zu 49 % Vivo gehören. Diese Struktur entspricht vollständig den 2020 eingeführten indischen Investitionsregeln. Gemäß diesen Vorschriften unterliegen Investitionen aus Ländern, die eine Landgrenze mit Indien teilen, insbesondere aus China, einer strengen staatlichen Kontrolle.

Neue Strategie für chinesische Marken

Laut TechCrunch könnte diese Vereinbarung zu einem neuen Modell für chinesische Smartphone-Hersteller werden, um auf dem indischen Markt stabil zu bleiben. In den letzten Jahren waren Unternehmen wie Oppo, Vivo und Xiaomi in Indien mit einer Reihe von Steuer- und Regulierungsuntersuchungen konfrontiert. Durch die Übertragung der Mehrheitsbeteiligung an einen lokalen Partner wollen diese Marken politische und rechtliche Risiken mindern.

Obwohl chinesische Marken derzeit 72 % des indischen Smartphone-Marktes kontrollieren, liegt ihr Anteil an den Exporten des Landes bei unter 10 %. Es ist erwähnenswert, dass Apple der absolute Marktführer bei Smartphone-Exporten aus Indien ist, wobei iPhone-Geräte 57 % des gesamten Exportvolumens ausmachen. Die Partnerschaft zwischen Vivo und Dixon wird dazu beitragen, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren.

Produktionskapazität und Exportmöglichkeiten

Laut Dixon Technologies wird das neue Joint Venture eine Kapazität von 20 bis 22 Millionen Smartphones pro Jahr haben. Dies wird nicht nur den Inlandsmarkt versorgen, sondern auch das Volumen der an internationale Märkte gelieferten Produkte drastisch erhöhen. Das Werk könnte Elektronikprodukte nicht nur für Vivo, sondern auch für andere Marken herstellen.

Analysten von Counterpoint Research halten dieses Abkommen für beide Seiten vorteilhaft. Vivo hat ein politisch sichereres Betriebsmodell erhalten, während Dixon seine Produktionskapazitäten erweitert und die Chance erhalten hat, sich in die Riege der globalen Zulieferer einzureihen. Solche Partnerschaften sind ein wichtiger Teil der Strategie, Indien zum zweitgrößten Smartphone-Produktionszentrum nach China zu machen.

Zur Erinnerung: Vivo konnte zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres mit einem Anteil von 23 % die Marktführerschaft auf dem indischen Smartphone-Markt behaupten. Durch das neue Werk und das Partnerschaftsmodell plant das Unternehmen, seine Position weiter zu stärken und sein Exportpotenzial ähnlich wie Apple zu steigern.