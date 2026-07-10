Revolution der Wärmebildtechnik: Neuer Transistortyp steigert Genauigkeit um das 15-Fache

In der Welt der modernen Technologie nimmt die Bedeutung von Nachtsichtgeräten und Wärmesensoren täglich zu. Durch die Entwicklung eines neuartigen, kompakten Transistors ist es Wissenschaftlern gelungen, die Empfindlichkeit herkömmlicher Wärmebildkameras drastisch zu erhöhen. Diese Entdeckung dürfte eine neue Ära einläuten, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch in der Robotik und der Navigation autonomer Fahrzeuge. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Ergebnisse dieser Arbeit, die von einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Fengnian Xia durchgeführt wurde, wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Sensors veröffentlicht. Die Forscher nutzten einen Zwei-Kontakt-NPN-Transistor, um die Möglichkeiten bestehender Wärmesensoren zu erweitern. Diese elektronische Komponente besitzt die Eigenschaft, Signale in Stromkreisen zu verstärken, was die Reaktion der Sensoren auf Temperaturänderungen grundlegend verbessert.

Überwindung technologischer Hürden

Derzeit arbeiten Wärmebildkameras hauptsächlich nach zwei Prinzipien. Die hochpräzisesten Systeme verwenden Photonendetektoren, sind jedoch sehr teuer und erfordern spezielle Kühlsysteme. Daher werden sie hauptsächlich in spezialisierter militärischer Ausrüstung eingesetzt. Der zweite Typ sind Mikrobolometer, die kostengünstiger sind und in tragbaren Geräten, einschließlich Brandschutzsystemen, verwendet werden. Ihre Empfindlichkeit war jedoch deutlich geringer als die von Photonendetektoren.

Der Kern des Problems lag im niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR) der Materialien. Dieser Wert bestimmt, wie stark sich der elektrische Widerstand eines Stoffes bei Temperaturänderungen verändert. Je höher der TCR, desto schneller und präziser kann der Sensor selbst kleinste Wärmeveränderungen erfassen. Laut Ixbt.com war dieser Wert bei herkömmlichen Materialien wie Vanadiumoxid und amorphem Silizium begrenzt.

Neuer Ansatz und Ergebnisse

Anstatt nach neuen Materialien zu suchen, entschieden sich die Wissenschaftler dafür, dem bestehenden Design einen Transistor hinzuzufügen. Der Hauptautor Jiazhen Chen erklärt, dass der Transistor eine Rückkopplung zwischen den Ladungsträgern erzeugt. Dies verstärkt die Temperaturabhängigkeit des Widerstands künstlich und ermöglicht es, die Sensorempfindlichkeit zu programmieren.

Durch diese Modifikation stieg der Temperaturkoeffizient von 10 Prozent auf 150 Prozent pro Kelvin. Dies bedeutet, dass die Genauigkeit der Wärmebildkameras um fast das 15-Fache gestiegen ist. Das Wichtigste ist, dass ein solch hohes Ergebnis ohne komplexe und teure Kühlsysteme erreicht wurde, was die Kosten der Geräte senken und eine breite Markteinführung ermöglichen wird.

Die Projektautoren planen, in Zukunft vollwertige Geräte auf Basis dieser Technologie zu entwickeln. Die nächste Phase sieht die Übertragung der Sensoren auf eine Siliziumplattform vor, die in der modernen Mikrochip-Fertigung weit verbreitet ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, neue Arten von Wärmebildkameras in Smartphones und andere Unterhaltungselektronik zu integrieren.