Zlatan Ibrahimovic über Noni Madueke: „Das Kabel hat besser gespielt als er“

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic äußerte sich nach Englands Sieg gegen Norwegen im WM-Viertelfinale scharf kritisch über den Flügelspieler Noni Madueke. Der für seine offene Art bekannte ehemalige Stürmer verspottete die Leistung des Spielers, indem er auf eine seltsame technische Panne während der Begegnung verwies. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass der Ball während des Spiels das Kabel der „Spidercam“ über dem Spielfeld berührte. Laut Goal.com betonte Ibrahimovic in diesem Zusammenhang, dass Maduekes Effizienz auf dem Platz sogar noch unter der des leblosen Kabels lag. „Wenn der Ball das Kabel berührt hat, dann hat dieses Kabel besser gespielt als Madueke“, witzelte Zlatan sarkastisch.

Thomas Tuchels Entscheidung und Ibrahimovics Forderung

Madueke, der aufgrund der Verletzung von Bukayo Saka in der Startelf stand, konnte seine Chance laut Ibrahimovic nicht nutzen. Während einer Analyse auf Fox Sports behauptete der schwedische Star, dass England praktisch in Unterzahl spielte. Ihm zufolge traf der Arsenal-Akteur bei jedem Ballkontakt die falsche Entscheidung und spazierte nur über den Platz.

Ibrahimovic forderte Englands Trainer Thomas Tuchel bereits zur Halbzeit zu einer schnellen Auswechslung auf. „Wenn ich an Tuchels Stelle wäre, hätte ich ihn sofort ausgewechselt, weil er in den ersten 45 Minuten nichts geleistet hat“, sagte der ehemalige Stürmer. Interessanterweise handelte der deutsche Trainer genau so und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Bukayo Saka für Madueke.

Englands Weg ins Halbfinale

Obwohl Noni Madueke in der Kritik stand, besiegte die englische Nationalmannschaft Norwegen dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham und zog ins Halbfinale ein. Nun treffen die „Three Lions“ im Kampf um das Finale auf Argentinien. Die Suche nach einem würdigen Ersatz für Saka bleibt jedoch ein großes Kopfzerbrechen für Tuchel.

Diese Kritik ist natürlich auch für Fußballfans ein interessantes Thema, da die Unbeständigkeit junger Talente wie Madueke bei großen Turnieren oft das Gesamtergebnis der Mannschaft beeinflusst. Ibrahimovics „brutale“ Auftritte sorgen in der Fußballwelt immer für großes Aufsehen.