Zlatan Ibrahimovic über Noni Madueke: „Das Kabel hat besser gespielt als er“

·48·Sport
Zlatan Ibrahimovic über Noni Madueke: „Das Kabel hat besser gespielt als er“

Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic äußerte sich nach Englands Sieg gegen Norwegen im WM-Viertelfinale scharf kritisch über den Flügelspieler Noni Madueke. Der für seine offene Art bekannte ehemalige Stürmer verspottete die Leistung des Spielers, indem er auf eine seltsame technische Panne während der Begegnung verwies. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass der Ball während des Spiels das Kabel der „Spidercam“ über dem Spielfeld berührte. Laut Goal.com betonte Ibrahimovic in diesem Zusammenhang, dass Maduekes Effizienz auf dem Platz sogar noch unter der des leblosen Kabels lag. „Wenn der Ball das Kabel berührt hat, dann hat dieses Kabel besser gespielt als Madueke“, witzelte Zlatan sarkastisch.

Thomas Tuchels Entscheidung und Ibrahimovics Forderung

Madueke, der aufgrund der Verletzung von Bukayo Saka in der Startelf stand, konnte seine Chance laut Ibrahimovic nicht nutzen. Während einer Analyse auf Fox Sports behauptete der schwedische Star, dass England praktisch in Unterzahl spielte. Ihm zufolge traf der Arsenal-Akteur bei jedem Ballkontakt die falsche Entscheidung und spazierte nur über den Platz.

Ibrahimovic forderte Englands Trainer Thomas Tuchel bereits zur Halbzeit zu einer schnellen Auswechslung auf. „Wenn ich an Tuchels Stelle wäre, hätte ich ihn sofort ausgewechselt, weil er in den ersten 45 Minuten nichts geleistet hat“, sagte der ehemalige Stürmer. Interessanterweise handelte der deutsche Trainer genau so und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Bukayo Saka für Madueke.

Englands Weg ins Halbfinale

Obwohl Noni Madueke in der Kritik stand, besiegte die englische Nationalmannschaft Norwegen dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham und zog ins Halbfinale ein. Nun treffen die „Three Lions“ im Kampf um das Finale auf Argentinien. Die Suche nach einem würdigen Ersatz für Saka bleibt jedoch ein großes Kopfzerbrechen für Tuchel.

Diese Kritik ist natürlich auch für Fußballfans ein interessantes Thema, da die Unbeständigkeit junger Talente wie Madueke bei großen Turnieren oft das Gesamtergebnis der Mannschaft beeinflusst. Ibrahimovics „brutale“ Auftritte sorgen in der Fußballwelt immer für großes Aufsehen.

Златан ИбрагимовичАнглияNoni MaduekeЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухел
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kylian Mbappe von Verletzung genesen: Frankreich-Kapitän tritt gegen Spanien anKylian Mbappe von Verletzung genesen: Frankreich-Kapitän tritt gegen Spanien anHeute, 18:40Jude Bellingham verletzt: Sorgen um den Zustand des England-StarsJude Bellingham verletzt: Sorgen um den Zustand des England-StarsHeute, 18:39Messi erreicht bei der WM 2026 einen noch nie dagewesenen MeilensteinMessi erreicht bei der WM 2026 einen noch nie dagewesenen MeilensteinHeute, 18:04Kane wendet sich nach Sieg gegen Norwegen an die FansKane wendet sich nach Sieg gegen Norwegen an die FansHeute, 18:00Julian Alvarez gibt vor dem Spiel gegen England ein offenes Statement abJulian Alvarez gibt vor dem Spiel gegen England ein offenes Statement abHeute, 17:56Historischer Moment bei der WM 2026: Die vier bestplatzierten Teams erreichen das HalbfinaleHistorischer Moment bei der WM 2026: Die vier bestplatzierten Teams erreichen das HalbfinaleHeute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan