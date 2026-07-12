Samsung Galaxy Z Fold 8 erstmals auf Live-Fotos zu sehen: Die Fähigkeiten des neuen Flaggschiffs

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung bereitet sich auf die Vorstellung seines nächsten faltbaren Flaggschiffs vor: das Galaxy Z Fold 8. Obwohl die offizielle Premiere für Juli geplant ist, sind bereits die ersten Live-Fotos und detaillierte technische Daten des Smartphones im Internet aufgetaucht. Diese Nachricht deutet darauf hin, dass Samsung seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Smartphones festigen will. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem Blogger im sozialen Netzwerk Weibo unter dem Pseudonym Engage Machine Wang Tengxiao wird das neue Galaxy Z Fold 8 bereits in den Markengeschäften in Südkorea ausgestellt. Auf dem durchgesickerten Foto ist das aktualisierte Design des Smartphones deutlich zu erkennen, insbesondere der neue schwarze zweiteilige Scharniermechanismus. Laut ixbt.com erhöht dieser Mechanismus nicht nur die Haltbarkeit, sondern reduziert auch die Falte auf dem Bildschirm erheblich.

Technische Daten und Leistung

Nach Angaben des Insiders Debayan Roy wird das Galaxy Z Fold 8 mit zwei hochwertigen Displays ausgestattet sein. Der äußere Bildschirm ist ein 5,4-Zoll-OLED-Panel, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Der innere Hauptbildschirm basiert auf der 7,6-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Technologie und arbeitet im 4:3-Format. Das Unternehmen hat die Schutzschicht der Bildschirme verstärkt, was eine Langlebigkeit bei langfristiger Nutzung gewährleistet.

Die Hardware des Geräts basiert auf dem neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Prozessor. Dieser Chip ist speziell für AI und anspruchsvolle Spiele optimiert. Das Smartphone wird über 12 GB RAM und bis zu 1 TB internen Speicher verfügen. Als Software wird One UI 9 auf Basis von Android 17 erwartet, was die Benutzeroberfläche noch flüssiger und intelligenter machen soll.

Kamera- und Akkufunktionen

Auch beim Kamerasystem werden deutliche Änderungen erwartet. Das Hauptmodul des Galaxy Z Fold 8 wird über einen 50-Megapixel-Sensor verfügen, begleitet von einer weiteren 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Für Selfie-Liebhaber sind 10-Megapixel-Kameras sowohl auf dem äußeren als auch auf dem inneren Bildschirm vorgesehen. Diese Kombination ermöglicht hochwertige Aufnahmen sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht.

Für die autonome Laufzeit des Smartphones sorgt ein 4800 mAh Akku. Das Gerät unterstützt 45 W kabelgebundenes und 25 W kabelloses Schnellladen. Das neue Modell zeichnet sich zudem durch seine Kompaktheit aus: Die Dicke beträgt im geöffneten Zustand nur 4,5-4,9 mm und im geschlossenen Zustand 9,7-9,8 mm. Das Gesamtgewicht des Geräts wird bei etwa 200 Gramm liegen.

Die offizielle Präsentation des Samsung Galaxy Z Fold 8 findet am 22. Juli auf dem Galaxy Unpacked Event in London statt. In einigen Regionen werden bereits Vorbestellungen für das neue Modell entgegengenommen. Dieses Flaggschiff wird zweifellos in einen harten Wettbewerb mit faltbaren Modellen von Xiaomi und anderen chinesischen Marken treten.