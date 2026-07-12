Haalands Vater unzufrieden mit dem Schiedsrichter: „Wir wurden bestohlen“

Die WM 2026 für Norwegen endete mit einer dramatischen Niederlage gegen England. Nach dem Spiel äußerte sich der Stürmer Erling Haalands Vater, Alfie Haaland, und verbarg seine große Unzufriedenheit mit der Schiedsrichterleistung nicht.

Seiner Meinung nach waren die Entscheidungen des Schiedsrichters einer der ausschlaggebenden Faktoren für den Sieg Englands.

„Der Schiedsrichter hat euch gerettet“

Alfie Haaland gab nach dem Spiel eine scharfe Erklärung ab und richtete sich an die englische Nationalmannschaft.

„Der Schiedsrichter hat euch gerettet. Jetzt hoffe ich, dass ihr Weltmeister werdet. Aber ich denke, wir wurden einfach bestohlen“, sagte er.

Diese Worte verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und lösten hitzige Debatten unter Fußballfans aus.

England gewann in der Verlängerung

Das WM-Viertelfinale fand im Hard Rock Stadiumin Miami Gardens, USA, statt.

In einem spannenden und kompromisslosen Spiel besiegte die englische Nationalmannschaft Norwegen in der Verlängerung mit 2:1 und zog ins Halbfinale ein.

Damit endete der Weg der Norweger bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale.

Haaland traf erstmals nicht

Erling Haaland konnte in diesem Spiel zum ersten Mal bei der WM 2026 kein Tor erzielen.

Dennoch setzte er das Turnier mit einem starken Ergebnis fort:

7 Tore ;

in der Torschützenliste dritter Platz.

Aktuell sieht die Liste so aus:

Lionel Messi — 8 Tore;

Kylian Mbappé — 8 Tore;

Erling Haaland — 7 Tore.

England trifft nun auf Argentinien

Nach dem Viertelfinalsieg trifft die englische Nationalmannschaft im Halbfinale auf Argentinien.

Gleichzeitig hat Alfie Haalands Kritik an der Schiedsrichterleistung die Diskussionen um dieses Spiel weiter angeheizt. Es wird erwartet, dass die Fußballwelt nicht nur das Halbfinale Englands, sondern auch die umstrittenen Szenen aus dem Viertelfinale noch lange diskutieren wird.