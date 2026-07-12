Thermaltake, bekannt für seine ungewöhnlichen Lösungen in der Welt der Computertechnologie, hat offiziell sein neues Gehäuse Capo X auf den Markt gebracht. Das Gerät erregt Aufmerksamkeit, da es die Möglichkeit bietet, zwei vollständig unabhängige Systeme gleichzeitig in einem einzigen Gehäuse unterzubringen. Das Modell, das Anfang des Sommers auf der Computex vorgestellt wurde, ist nun für die breite Öffentlichkeit erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Laut Ixbt.com liegt der Preis für das Thermaltake Capo X Gehäuse bei 190 Dollar. Die Besonderheit liegt in der vertikalen Bauweise, bei der zwei Systemplatinen übereinander angeordnet sind. Daher ist das Gehäuse mit 691 mm beachtlich hoch und wirkt eher wie ein eigenständiger Turm als wie ein Desktop-Gehäuse.

Technische Möglichkeiten und Kapazität

Trotz der großen Höhe des Gehäuses haben sich die Hersteller darauf beschränkt, nur Micro-ATX-Mainboards zu unterstützen, um die Abmessungen zu begrenzen. Im Inneren ist Platz für zwei separate Netzteile vorgesehen, was den unabhängigen Betrieb jedes Systems gewährleistet. Auch für die Kühlung gibt es umfangreiche Möglichkeiten: Nutzer können CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 180 mm installieren.

Was die Grafik betrifft, schränkt das Capo X den Nutzer nicht ein. Das Gehäuse bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 420 mm, wodurch selbst die leistungsstärksten Modelle auf dem Markt, wie die NVIDIA RTX 4090, problemlos untergebracht werden können. Zudem bietet das Gehäuse ausreichend Platz für zahlreiche Lüfter und Flüssigkeitskühlsysteme.

Für wen ist es gedacht?

Thermaltake empfiehlt dieses Gehäuse für mehrere Zielgruppen. Erstens ist es eine ideale Lösung für Streamer: Ein Computer wird für das Gaming genutzt, der andere für die Steuerung und Kodierung des Streams. Dies verhindert Leistungseinbußen während des Spielens. Zweitens ist es für KI-Experten praktisch, ein System für das Training neuronaler Netze und das andere für tägliche Aufgaben zu nutzen.

Das Gehäuse eignet sich auch für Wohnungen oder Büros mit begrenztem Platzangebot, in denen zwei Personen nebeneinander arbeiten. Die Verwendung eines vertikalen Gehäuses anstelle von zwei separaten Systemeinheiten spart erheblich Platz. Es ist zu erwarten, dass solche ungewöhnlichen Lösungen auch bei professionellen Anwendern auf dem Markt in Usbekistan auf Interesse stoßen werden, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten.