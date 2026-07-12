Warum meidet Manchester United große Namen auf dem Transfermarkt?

Manchester United arbeitet weiterhin an der Formung seiner neuen Strategie auf dem Transfermarkt. In den letzten Jahren hat die Vereinsführung versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Verstärkung des Kaders und finanzieller Disziplin zu wahren. Die Entscheidung des Vereins, auf Starspieler wie Declan Rice und Harry Kane zu verzichten, hat jedoch unter Fans und Experten für große Diskussionen gesorgt. Laut Goal.com könnte diese Vorsicht mit der Angst vor vergangenen, gescheiterten Transfers zusammenhängen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Ansicht des Journalisten Tyrone Marshall von den Manchester Evening News war es ein großer Fehler, dass der Verein keine Verhandlungen mit Tottenham über einen Transfer von Harry Kane aufgenommen hat. Zudem hatte Manchester United die Möglichkeit, Declan Rice zu verpflichten, bevor er sich Arsenal anschloss. Heute konzentriert sich die Vereinsführung eher auf Spieler, die in das System des Teams passen und ihren Wert in Zukunft rechtfertigen, anstatt auf teure „Galactico“-Einkäufe.

Ein neuer Ansatz im Mittelfeld

Derzeit fordern die Fans von Manchester United einen defensiven Mittelfeldspieler, der Casemiro ersetzen kann. Die Vereinsführung scheint jedoch von der Suche nach einem traditionellen „Zerstörer“-Mittelfeldspieler abgerückt zu sein. Stattdessen konzentriert sich das Team auf vielseitigere, technisch starke und mobile Spieler, die den Anforderungen der englischen Premier League entsprechen. Namen wie Andrey Santos und Ederson sollen genau diesen Anforderungen entsprechen.

Die Verantwortlichen des Vereins glauben, dass in einer 4-2-3-1-Taktik zwei vielseitige Mittelfeldspieler die Aufgaben eines reinen defensiven Mittelfeldspielers effektiver erfüllen können. Dies dient dazu, die Beweglichkeit des Teams im Mittelfeld zu erhöhen. Obwohl es Gerüchte über Stars wie Aurelien Tchouameni gibt, prüft der Verein eher realistische Optionen.

Die Zukunft von Marcus Rashford und die Umsetzung neuer Pläne

Eines der wichtigsten Themen innerhalb des Vereins bleibt die Zukunft von Marcus Rashford. Obwohl positive Gespräche mit dem 28-jährigen Stürmer geführt wurden, besteht weiterhin die Möglichkeit eines Verkaufs. Sollte Rashford das Team verlassen, wird Manchester United die Einnahmen in die Verpflichtung von Flügelspielern investieren. Derzeit gelten Crysencio Summerville von West Ham und der Stürmer Iliman Ndiaye von Everton als Hauptkandidaten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Manchester United versucht, sein Image auf dem Transfermarkt zu ändern. Der Verein jagt nicht mehr nur berühmten Namen hinterher, sondern stellt langfristige Stabilität in den Vordergrund. Wie effektiv diese Strategie ist, werden die Ergebnisse der neuen Saison zeigen.