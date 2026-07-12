Jurgen Klopp stimmt Übernahme der deutschen Nationalmannschaft zu

Zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem renommierten Trainer Jurgen Klopp wurde eine Einigung erzielt. Wie Sky Sports Germany berichtet, hat der ehemalige Liverpool-Coach grundsätzlich zugestimmt, das Amt des Bundestrainers zu übernehmen. Diese Verpflichtung soll eine neue Ära für den deutschen Fußball einläuten, der in den letzten Jahren bei großen Turnieren enttäuscht hat. Dies berichtet Goal.com .

Die entscheidende Verhandlungsrunde fand in New York statt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke trafen sich persönlich mit Klopp, um die Eckpunkte des Vertrags zu besprechen. Die Vereinbarung soll bis zur Weltmeisterschaft 2030 reichen, was den Wunsch der DFB-Führung nach langfristiger Stabilität unterstreicht.

Die Situation mit Red Bull und eine kreative Lösung

Obwohl eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde, gibt es vor der offiziellen Bekanntgabe noch eine technische Hürde. Jurgen Klopp ist derzeit als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig. Für Anfang nächster Woche sind in New York abschließende Gespräche mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff geplant, um die Bedingungen für Klopps Ausscheiden aus dem Unternehmen zu klären.

Wie Goal.com berichtet, arbeitet der DFB an einer kreativen Lösung, um eine hohe Ablösesumme zu vermeiden. Demnach könnte Klopp gleichzeitig Bundestrainer bleiben und als Markenbotschafter für Red Bull fungieren. Eine solche Vereinbarung wäre für beide Seiten vorteilhaft und würde es dem Unternehmen ermöglichen, die Zusammenarbeit mit einem der weltweit bekanntesten Trainer fortzusetzen.

Neuer Trainerstab und taktische Veränderungen

Mit seinem Amtsantritt plant Jurgen Klopp umfassende Reformen im Trainerstab. Er möchte seine bewährten Assistenten mitbringen, die maßgeblich an seinen Erfolgen beim FC Liverpool und Borussia Dortmund beteiligt waren. Insbesondere Experten wie Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sollen Klopp begleiten.

Diese Personalentscheidungen deuten auf einen grundlegenden Wandel im Spielstil der Nationalmannschaft hin. Klopp will seine charakteristische, hochintensive "Gegenpressing"-Philosophie auf die internationale Bühne bringen. Dies unterscheidet sich deutlich vom taktischen Ansatz der Ära Julian Nagelsmann und soll die Aggressivität des Teams steigern.

Zur Erinnerung: Jurgen Klopp verließ den FC Liverpool nach einer neunjährigen Amtszeit am Ende der Saison 2023/24. Seine Verpflichtung weckt große Hoffnungen bei den deutschen Fans, da Klopp einer der wenigen Trainer ist, die auf Vereinsebene nahezu alle bedeutenden Titel gewonnen haben.