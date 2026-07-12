„Diese Argentinien-Elf erinnert an das Team von 1990“: Nepomnyashiy über den Weg ins Finale

Der ehemalige Nationaltrainer Kameruns, Valery Nepomnyashiy, lobte den Einzug Argentiniens ins Halbfinale der WM 2026. Seiner Meinung nach überwindet das Team unter der Leitung von Lionel Scaloni nicht nur seine Gegner, sondern auch interne Schwierigkeiten.

Der Experte verglich die aktuelle argentinische Mannschaft mit dem Kader, der 1990 das WM-Finale erreichte.

Nepomnyashiy erinnerte an Argentinien 1990

Valery Nepomnyashiy sagt, dass ihn das heutige Argentinien an die Mannschaft von 1990 erinnert.

Bei jenem Turnier hatten die Argentinier keinen leichten Weg ins Finale und stießen in jeder Phase auf große Widerstände.

Der Experte betonte, dass die aktuelle Mannschaft über denselben Charakter und die Fähigkeit verfügt, unter Druck Ergebnisse zu liefern.

„Vor einer solchen Mannschaft kann man nur den Hut ziehen“

Nepomnyashiy merkte an, dass Argentinien nicht nur die Gegner, sondern auch Probleme im eigenen Spiel überwindet.

„Die aktuelle argentinische Nationalmannschaft überwindet sowohl den Gegner als auch ihre eigenen Schwierigkeiten. Vor einer solchen Mannschaft kann man nur Respekt und Anerkennung zeigen. Sie gefallen mir sehr“, sagte er.

Hürde Schweiz mühsam genommen

Argentinien bestritt im Viertelfinale ein kompliziertes Spiel gegen die Schweiz.

In der regulären Spielzeit gab es keinen Sieger, doch in der Verlängerung setzten sich die amtierenden Weltmeister mit 3:1 durch.

Dieses Ergebnis zeigte erneut die Fähigkeit des Teams, dem Druck in entscheidenden Momenten standzuhalten.

Nun wartet England

Die Schützlinge von Lionel Scaloni treffen im Halbfinale auf die englische Nationalmannschaft.

Auf der einen Seite das von Messi und Alvarez angeführte Argentinien, auf der anderen Seite das von Kane und Bellingham geführte England kämpfen um den Einzug ins Finale.

Ob Nepomnyashiy mit seinem Vergleich recht behält oder ob Argentinien diesmal sogar weiter kommt als 1990 – das wird das Halbfinale zeigen.