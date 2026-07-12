Jude Bellingham rettete sein Halbfinale gegen Argentinien dank des Rats seiner Mutter

Der englische Nationalspieler und Real Madrid-Star Jude Bellingham teilte nach dem Sieg im WM-Viertelfinale gegen Norwegen interessante Details über seine Disziplin und sein Verhalten auf dem Platz. Der Spieler erzielte nicht nur einen Doppelpack, um sein Team ins Halbfinale zu führen, sondern entging auch der Gefahr, das wichtige Duell gegen das von Lionel Messi angeführte Argentinien zu verpassen. Dies berichtet Goal.com .

Der Grund dafür war, dass Bellingham vor dem Spiel gegen Norwegen bereits eine gelbe Karte auf dem Konto hatte und eine weitere Verwarnung ihn automatisch für das Halbfinale gesperrt hätte. Laut Goal.com gab der 23-jährige Mittelfeldspieler zu, dass seine Mutter, Denise, eine große Rolle dabei spielte, ihn während des Spiels bei hoher Luftfeuchtigkeit und Anspannung in Florida ruhig zu halten.

"Meine Mutter hat mir die ganze Woche gesagt, ich solle auf meine Worte, meine Tacklings, meine Mimik und meine Emotionen achten. Man könnte sagen, sie hat es mir eingetrichtert, damit ich keine gelbe Karte bekomme. Um ehrlich zu sein, ist es einfacher, die Balance zu halten, wenn man respektvoll mit dem Schiedsrichter kommunizieren kann", betonte der Spieler im Interview nach dem Spiel.

Torschützenrennen und Meinungsverschiedenheit mit dem Trainer

Bellingham erzielte zwei Tore gegen Norwegen und erhöhte seine Trefferzahl im Turnier auf 6. Damit zog er mit Kapitän Harry Kane gleich und liegt im Rennen um den "Goldenen Schuh" nur noch zwei Tore hinter Kylian Mbappé und Lionel Messi. Der Star von Real Madrid bezeichnete seine derzeitige Form als märchenhaft.

Trotz des Sieges war Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel jedoch unzufrieden mit der Spielqualität. Der deutsche Experte bezeichnete das technische Niveau in Miami als "schlampig". Bellingham zögerte nicht, seine Ablehnung gegenüber der Kritik des Trainers zu äußern und verteidigte die Leistung seines Teams.

"Vielleicht versteht der Trainer nicht, wie schwer es ist, unter solch schwierigen klimatischen Bedingungen gegen Stars wie Erling Haaland, Martin Odegaard und Alexander Sorloth zu spielen. Man kann nicht immer mit tausend Pässen schön gewinnen; manchmal muss man Charakter zeigen und sich den Sieg erkämpfen", sagte Bellingham.

Nun trifft England im Halbfinale auf Argentinien. Die Anwesenheit von Jude Bellingham ist ein großer Vorteil für die Engländer, da er sich zur Hauptwaffe des Teams entwickelt hat, sowohl bei der Spielgestaltung als auch im Abschluss. Die Fans warten gespannt auf das Duell zwischen Bellingham und Messi in dieser Partie.