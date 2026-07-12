Messi äußert sich vor seinem ersten Spiel gegen England

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Messi äußert sich vor seinem ersten Spiel gegen England

Lionel Messi steht kurz davor, zum ersten Mal in seiner Karriere gegen die englische Nationalmannschaft anzutreten. Der argentinische Kapitän betonte, dass dieses Spiel vor dem Halbfinale der WM 2026 sowohl für ihn als auch für das gesamte Team eine besondere Bedeutung habe.

Die amtierenden Weltmeister gehen jedoch ermüdet in das entscheidende Duell. Messi gab offen zu, dass Argentinien in den letzten beiden Runden jeweils in die Verlängerung musste und das Team viel Kraft gelassen hat.

«Das wird ein einzigartiges Spiel für mich»

Als Messi auf sein erstes Aufeinandertreffen mit England angesprochen wurde, merkte er an, dass Spiele gegen starke Nationalmannschaften immer etwas Besonderes seien.

«Ja, natürlich. Spiele gegen starke Nationalmannschaften sind immer etwas Besonderes. Ich habe noch nie gegen England gespielt, daher wird dieses Spiel für mich ein einzigartiges und besonderes Erlebnis sein», sagte er.

Argentinien hat viel Kraft investiert

Argentinien erreichte das Halbfinale nicht ohne Mühe. Das Team war gezwungen, in den letzten Spielen jeweils in die Verlängerung zu gehen.

Messi betonte diesen Aspekt:

«Dies ist ein WM-Halbfinale. Jetzt werden wir uns ausruhen und uns ernsthaft auf dieses Spiel vorbereiten. Unsere Mannschaft hat zweimal in der Verlängerung gespielt und sehr viel Kraft investiert.»

Die größte Spannung im Halbfinale

Das Duell zwischen England und Argentinien verspricht eines der meist erwarteten Spiele des Turniers zu werden.

Auf der einen Seite stehen die amtierenden Weltmeister um Messi, auf der anderen Seite tritt England unter der Führung von Kane und Bellingham an.

Messis erste England-Prüfung

Für Messi ist dieses Spiel nicht nur ein Kampf um den Finaleinzug, sondern ein weiteres neues Kapitel in seiner Karriere.

Die entscheidende Frage ist nun: Kann Argentinien trotz der Müdigkeit gegen England erneut eine Glanzleistung zeigen?

Lionel MessiEnglandArgentinienWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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