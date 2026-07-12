SpaceX bereitet den Start der Starship V3 vor, der größten Rakete der Menschheitsgeschichte

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, steht kurz davor, einen weiteren riesigen Schritt in der Weltraumforschung zu machen. Das Starship V3, das größte und leistungsstärkste Raketensystem, das die Menschheit je geschaffen hat, soll am 16. Juli dieses Jahres seinen 13. Testflug absolvieren. Diese Mission könnte nicht nur als technischer Test in die Geschichte eingehen, sondern auch, weil sie erstmals die neue Generation der zwei Tonnen schweren Starlink V3-Satelliten in die Umlaufbahn befördert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com öffnet sich das Startfenster um 17:45 Uhr US-Zentralzeit. Während der Mission, die auf etwa 90 Minuten ausgelegt ist, wird das Starship 20 Geräte der neuen Generation an Bord haben. Nach dem Aussetzen müssen diese Satelliten ihre Solarpaneele und Antennen entfalten und anschließend versuchen, über Laser-Kommunikationskanäle eine Verbindung zu Bodenstationen in Südafrika sowie zur bestehenden Starlink-Konstellation herzustellen.

Technische Verbesserungen und Triebwerkstests

Die Ingenieure von SpaceX haben intensiv an den Mängeln gearbeitet, die beim vorherigen 12. Test festgestellt wurden. Damals fielen fünf der 33 Triebwerke der ersten Stufe von Super Heavy während des Neustarts aus, was zum vorzeitigen Abbruch des Manövers führte. Für den neuen Flug wurden das Neustart-System der Triebwerke und deren Betriebsalgorithmen vollständig modernisiert.

Auch die Oberstufe der Rakete wurde erheblich verändert. Obwohl beim letzten Versuch eines der Raptor-Vakuumtriebwerke ausfiel, konnte das Schiff seinen Kurs beibehalten. Ein Hauptziel dieser Mission ist der erfolgreiche Neustart des Raptor-Triebwerks unter Bedingungen des offenen Weltraums. Dies ist eine lebenswichtige technische Lösung für zukünftige komplexe Orbitalflüge und interplanetare Missionen.

Wärmeschutz und Sicherheitsmaßnahmen

Eine der größten Herausforderungen für das Starship sind die hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Diesmal nutzen die Ingenieure eine einzigartige Methode zur Überprüfung des Wärmeschutzsystems. Sechs der Starlink V3-Satelliten sind mit speziellen Kameras ausgestattet, die während des Fluges den Hitzeschild des Schiffes fotografieren und die Daten zur Erde übertragen.

Interessanterweise wurde ein Teil der Wärmeschutzfliesen absichtlich weiß lackiert. Dies ermöglicht es den Ingenieuren, Schäden an den Fliesen visuell zu simulieren und Diagnosemethoden zu testen. Zudem werden neue Befestigungsmethoden für die Fliesen sowie Sensoren zur Messung hoher aerodynamischer Belastungen getestet.

Dem Plan zufolge soll die erste Stufe von Super Heavy im Golf von Mexiko landen, während das Starship-Raumschiff einen kontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre vollziehen und im Indischen Ozean wassern soll. Sollte dieser Test erfolgreich sein, erreicht SpaceX eine völlig neue Stufe beim Frachttransport ins All und beim Ausbau des Starlink-Netzwerks, was in Zukunft auch die Verbindungsqualität in Regionen verbessern könnte, in denen eine globale Internetabdeckung entscheidend ist.