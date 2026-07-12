Die US-Regierung hat einen neuen wissenschaftlichen Beirat gebildet, um unidentifizierte anomale Phänomene (UAP) systematisch zu untersuchen. Der Astrophysiker Avi Loeb von der Harvard University wurde zum Leiter dieses renommierten Gremiums ernannt. Dieser Schritt signalisiert einen grundlegenden Wandel in Washingtons Umgang mit Phänomenen, die jahrzehntelang geheim gehalten oder ignoriert wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Beirat wird in Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus, dem All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des US-Verteidigungsministeriums, dem Office of the Director of National Intelligence (ODNI) und dem FBI arbeiten. Laut ixbt.com wird die neue Struktur nicht nur Objekte in der Atmosphäre abdecken, sondern auch unerklärliche Phänomene im Weltraum, unter Wasser und in anderen Umgebungen.

Avi Loeb betonte, dass sich die Arbeit des Beirats nicht auf die Überprüfung alter, nicht verifizierbarer Berichte konzentrieren werde, sondern auf die Sammlung hochwertiger Daten und die Durchführung wissenschaftlicher Analysen mit moderner Ausrüstung. Die Entwicklung einheitlicher Beobachtungsstandards wurde als Hauptaufgabe festgelegt.

Wissenschaftlicher Ansatz und Expertenzusammensetzung

Die neue Struktur umfasst nicht nur Astrophysiker, sondern ein breites Spektrum an Fachleuten. Experten für Messsysteme, Biologen, Ozeanographen, Anthropologen und sogar Psychologen sind beteiligt. Diese Vielfalt ermöglicht eine umfassende und objektive Bewertung anomaler Phänomene.

Laut einem der Beiratsmitglieder, dem Astrophysiker Nandal, wird die strenge Methodik der Grundlagenwissenschaften auf das UAP-Thema angewendet. Dies soll dazu beitragen, das Thema aus dem Bereich der Spekulationen und Gerüchte auf die Ebene evidenzbasierter Forschung zu heben.

Avi Loeb ist in wissenschaftlichen Kreisen für seine mutigen Hypothesen bekannt. Er ist der Gründer des Galileo Project, das nach technologischen Spuren außerirdischer Zivilisationen sucht. Loeb löste zudem mit seinen wissenschaftlichen Ansichten über den möglichen künstlichen Ursprung des interstellaren Kometen 1I/ʻOumuamua große Diskussionen aus.

Erwartete Ergebnisse und Finanzierung

Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat diese Nachricht mit vorsichtigem Optimismus aufgenommen. Mark Rodeghier, Präsident des J. Allen Hynek Center for UFO Studies, hält die Einbeziehung unabhängiger Wissenschaftler für einen wichtigen Schritt. Die Effektivität des Beirats wird jedoch von seinem Datenzugang und der Möglichkeit abhängen, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen.

Laut Robert Powell, Mitglied der Scientific Coalition for UAP Studies (SCU), ist eine weitere wichtige Aufgabe des Beirats die Förderung staatlicher Forschungsgelder in diesem Bereich. Die Finanzierung durch die U.S. National Science Foundation könnte den Weg für unerwartete wissenschaftliche Entdeckungen ebnen.

Diese Initiative könnte auch für wissenschaftliche Kreise in Ländern wie Usbekistan von Interesse sein, da die neuen Technologien und Datenanalysemethoden zur Untersuchung anomaler Phänomene zur Entwicklung der Grundlagenphysik und Astronomie beitragen.