Wichtiger Meilenstein beim Bau des KKW El-Dabaa in Ägypten: Reaktor des zweiten Energieblocks installiert

·28·Technologie
Wichtiger Meilenstein beim Bau des KKW El-Dabaa in Ägypten: Reaktor des zweiten Energieblocks installiert

Ein bedeutender technologischer Meilenstein wurde beim Bau des Kernkraftwerks El-Dabaa, einem Großprojekt im ägyptischen Nuklearsektor, erreicht. Nach Angaben des Staatskonzerns Rosatom wurde das Reaktordruckgefäß für den zweiten Energieblock des Kraftwerks erfolgreich in seiner projektgemäßen Position installiert. Dies berichtet Ixbt.com meldet .

Das Reaktordruckgefäß ist das wichtigste Element eines Kernkraftwerks. In seinem Inneren befindet sich die aktive Zone des Reaktors, in der die kontrollierte nukleare Kettenreaktion stattfindet. Die Sicherheit und Langlebigkeit der Anlage hängen direkt von der präzisen Installation dieses Gehäuses ab.

Komplexer technischer Vorgang

Der Installationsprozess dieser riesigen Anlage mit einem Gewicht von über 340 Tonnen erforderte höchste Präzision. Spezialisten nutzten einen speziellen Raupenkran mit einer Tragfähigkeit von 1.350 Tonnen, um das Gehäuse in der Mitte des Reaktorschachts zu platzieren. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Genauigkeit während des Installationsprozesses auf ein Zehntelmillimeter genau berechnet wurde.

Vertreter von Rosatom betonten, dass die Installation des Reaktordruckgefäßes einen „Wendepunkt“ beim Bau des Energieblocks darstellt. Nach Abschluss dieser Phase werden die Arbeiten vor Ort auf ein neues Niveau gehoben, und der Countdown für die Vorbereitungen zur physischen Inbetriebnahme beginnt.

In der nächsten Phase werden die Spezialisten mit den Schweißarbeiten an den Hauptkühlmittelleitungen des zweiten Energieblocks beginnen. Dieses System sorgt für die Zirkulation des Kühlmittels zwischen dem Reaktor und den Dampferzeugern.

Über das Projekt

El-Dabaa ist das erste Kernkraftwerk in Ägypten, das an der Mittelmeerküste errichtet wird. Das Projekt umfasst folgende technische Spezifikationen:

  • Insgesamt 4 Energieblöcke mit einer Leistung von jeweils 1200 MW;
  • Moderne russische VVER-1200-Reaktoren der Generation 3+;
  • Schutzsysteme, die vollständig den internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.
Dieses Projekt ist nicht nur für Ägypten, sondern für die gesamte Region Nordafrika von strategischer Bedeutung. Sobald das Kraftwerk mit voller Kapazität in Betrieb ist, wird es den Strombedarf des Landes erheblich decken und als umweltfreundliche Energiequelle dienen. In einer Zeit, in der auch Usbekistan sein erstes KKW-Projekt plant, dient der Fortschritt solch großer regionaler Projekte als wichtige Erfahrungsschule für Fachleute der Branche.

AESМисрRosatomЭнергетикаТехнология
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Funktioniert auch ohne Netz: Neues Satellitentelefon in Indien vorgestelltFunktioniert auch ohne Netz: Neues Satellitentelefon in Indien vorgestelltHeute, 14:20Redmi Note 17: Vorgestellt mit Riesen-Display und 8000 mAh AkkuRedmi Note 17: Vorgestellt mit Riesen-Display und 8000 mAh AkkuHeute, 13:24Rosatom eröffnet bis 2026 eine Gigafactory für Ladestationen für ElektrofahrzeugeRosatom eröffnet bis 2026 eine Gigafactory für Ladestationen für ElektrofahrzeugeHeute, 12:55China revolutioniert die Raumfahrt: Erste Stufe der Long March 10B Rakete erfolgreich geborgenChina revolutioniert die Raumfahrt: Erste Stufe der Long March 10B Rakete erfolgreich geborgenHeute, 12:24Preis für das leistungsstärkste MacBook Pro erreicht Rekord: M5 Max Modell jetzt über 10.000 DollarPreis für das leistungsstärkste MacBook Pro erreicht Rekord: M5 Max Modell jetzt über 10.000 DollarHeute, 11:21Erster PC auf Basis des "neuen" AMD Ryzen 7 4700LE Prozessors im HandelErster PC auf Basis des "neuen" AMD Ryzen 7 4700LE Prozessors im HandelHeute, 10:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update